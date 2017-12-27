台“友邦”总统连任 蔡英文致电称“要更紧密”

原标题：“友邦”总统连任 蔡英文忙打电话祝贺：咱要更紧密

蔡英文（图片来源：台媒资料图）

海外网12月27日电 台湾“友邦”洪都拉斯11月26日举行总统大选，让深陷“断交”危机的台当局十分紧张，生怕换了人就“邦谊”不稳。近日，得知埃尔南德斯再次当选洪都拉斯总统的蔡英文当局总算松了口气。27日，蔡英文拨打视频电话，祝贺埃尔南德斯连任，并称“‘台洪关系’要更加紧密”。

据台湾东森新闻云报道，洪都拉斯总统大选自“开战”起就纷纷扰扰，原本可以稳操胜券的现任总统埃尔南德斯，意外与左派反对联盟的纳斯拉亚形成拉锯战，双方还各自宣布胜选，也让选情一度陷入危机。

据了解，在11月26日开票当天，开票系统却突然故障长达36小时。不过，原本票数落后超过5%的埃尔南德斯，在开票系统重新上线后，得票数直接反超，最终被宣告成功当选洪都拉斯新任总统。

由于投票系统故障36小时，洪都拉斯两大在野党掀起反弹，并要求重新验票，但洪都拉斯最高选举法庭只重新计算有落差的1000多张选票，最终还是难以翻转战局。

对于埃尔南德斯成功连任，蔡英文27日透过视频通话的方式表达祝贺，并吹捧称：“洪都拉斯在埃尔南德斯的领导下，不断进步发展，台湾跟洪都拉斯之间的关系，也因为他大力支持而持续提升。”蔡英文还称：“鼓励更多的台商投资，积极参与洪都拉斯的基础建设，让两国合作关系更加紧密。”

不过，埃尔南德斯当选未必让台当局高枕无忧。据海外网早前报道，台外事部门负责人李大维早前曾透露“无论这次谁当选，台湾都要谨慎以对。”如果埃尔南德斯当选，会加大要求台湾投资洪都拉斯的要求，因为洪都拉斯副总统葛芭拉已向台当局提出投资其境内两洋铁路的计划要求，届时台当局该如何应对？

责任编辑：柳龙龙