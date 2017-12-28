蔡英文：台应严密监控解放军 适时采取必要措施

原标题：蔡英文：台湾应严密监控解放军 适时采取必要措施

解放军绕岛巡航常态化，令民进党当局十分紧张。蔡英文28日声称，台湾应时刻严密监控解放军动态，并适时采取必要措施。岛内舆论担忧，两岸间的对抗将进一步延续并可能升级。

蔡英文28日上午在主持台军将领晋任典礼时，特别向新科将领强调，“中国大陆在东亚区域频繁的军事动态，已经一定程度影响了区域的安全稳定，而台湾一直是在区域中，安全稳定的贡献者，因此，台军应时刻严密监控共军动态，并适时采取必要措施，确保台湾安全及区域和平稳定”。

蔡英文还提到，这一年以来，台军执行了“汉光33号实兵演练”、“政军兵推”等各项演训任务，资通电军指挥部、空军“P-3C反潜机”、 以及“防空暨飞弹指挥部”成军就位，台“防务自主”发展等工作也都在全力进行中。

蔡英文的此番发言让岛内网友感到诧异，有人反问，“蔡英文究竟要选取什么必要措施？”“要打仗吗？”；也有人认为，蔡英文又在讲空话了，所谓“必要措施”永远只是含糊不清的言辞。

蔡英文一贯以空洞语言回避问题，在她的影响下，曾公然支持台独的“行政院长”赖清德在27日的年终记者会上，也以“打太极”的方式回应记者对于两岸关系的提问。他称，台行政机构秉持蔡英文的领导推动政务，包括善意不变、承诺不变，不走对抗老路，也不会在压力下屈服。

但值得注意的是，赖清德的谈话中，均以“中国”来指代大陆，他还表示，两岸议题“要在国际的脉络下来做思考”，这也是为什么美国、日本、韩国也很关切大陆军机近期动态的原因。

有台媒评论指出，从蔡英文和赖清德的表现来看，民进党当局虽一再强调“维持现状”，但在本质上仍然主张“一边一国”，并且采取“联美日抗中”策略，变本加厉地渲染“敌视大陆、恐惧大陆、反对大陆”的氛围。

例如，民进党当局今年发布的防务报告书就刻意凸显抗拒大陆的企图，在论述安全情势变化、周边国家及地区防卫态势，以及国际社会对台海安全的观点时，主张将台湾的角色定位于早期预警和掌握解放军动态的战略价值，并进一步首次公开台美军事交流的10个模式，将联美日以抗击大陆的策略，溢于文辞。

台湾政策基金会“国安组”召集人林郁方28日召开记者会指出，大陆军力越来越强，“造飞机、造军舰像下水饺”，台湾根本没有那么多钱增加军购和军事研发经费。他诚恳建议蔡英文，战争源头在于政治，不战而屈人之兵才是上策，若不承认“九二共识”，就应提出新概念，让两岸关系恢复稳定。

责任编辑：柳龙龙