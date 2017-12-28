蔡英文上任后新增324官职 被批砍年金也不够挥霍

中国台湾网12月28日讯 据台湾《中时电子报》报道，岛内政党轮替以来，官派职务总计将增加324项职缺。对此，亚洲警察学会秘书长叶毓兰直言，“砍再多退休军公教的年金，也不够你们这样的挥霍”。

据报道，蔡英文上任以来，已经或修订中的官派职务，总计将增加324项职缺。已增加的50个位子包括外事官员放宽员额限制至15%（5个位子）、三级首长（25个位子）、“不当党产处理委员”（13个位子）、“促进转型正义委员会”（7个位子）。提案修订中的官派职务将新增274个位子，包括“农田水利会”（15位）、乡镇市长（198位）、“直辖市区长”机要任用（61位）。

对此，叶毓兰直言，砍再多退休军公教的年金，也不够民进党当局这样的挥霍，更别提民进党上任之后，各种明修栈道、暗渡陈仓，浪费公款的勾当。她说“让老先生、老太太们在终点之前，开始对自己的人生忧虑彷徨，含怨以终，这就是民进党执政最傲人的政绩，对台湾最大的贡献？”（中国台湾网 高旭）

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