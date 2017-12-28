蔡英文“抹黑”大陆影响区域安全 遭呛:心中有鬼

原标题 蔡英文再“抹黑”大陆影响区域安全 遭呛：心中有鬼！

蔡英文出席典礼（联合新闻网）

海外网12月28日电 蔡英文28日再抹黑大陆，称大陆在东亚的军事动态影响了区域的安全稳定，还指示台军要“适时采取必要措施”。此言论遭到台民众炮轰，有网友讽道，这是“心中有鬼”，“台湾胡搞乱整才是威胁区域安全的主因。”

据《联合新闻网》报道，蔡英文28日出席典礼，在致词时特别提到，“宁可百年无战事，不可一日无战备。这段时间以来，中国大陆在东亚区域频繁的军事动态，已经一定程度影响了区域的安全稳定。”她还指示，台军应时刻严密监控解放军动态，并适时采取必要措施，确保安全及区域和平稳定。

报道称，蔡英文还大力宣扬台军今年的“防务自主发展”，提到了“汉光33号实兵演练”、“空军P-3C反潜机”、以及“防空暨飞弹指挥部”的就位。另外，蔡英文还表扬了台“防务部门”，号称台“防务自主”发展等工作都在全力进行中，喊话“我们充满决心、前进不懈。”

蔡英文此番言论一出，就引起了台湾民众的强烈反弹。台网友留言呛声，蔡英文是“心中有鬼”，“你的存在更加危险”，“蔡英文没说清楚的是，台湾胡搞乱整，才是威胁区域安全的主因”。还有网友讽道，“你们不是说一个台军干掉一台坦克吗，不用惊慌”。

事实上，此前蔡英文就曾发表过类似言论，蔡英文称台湾是“区域安全稳定的贡献者”，但抹黑大陆说，大陆对周边区域的安全稳定造成一定冲击。

12月27日，国台办发言人安峰山就此回应道，两岸关系和平发展才能保障台海和平稳定，搞“台独”分裂就没有台海和平稳定。

责任编辑：张岩