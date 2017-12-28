原标题 台军力推“召集令”电子化：战争来临能快速动员

图为台湾地区领导人蔡英文视察台空军资料图

海外网12月28日电 台湾民进党“立委”吴焜裕28日召开记者会，为了让后备军人不再受地区限制，能有效、确实地收到召集令，在与台湾防务部门多次讨论后，“动员召集”及“教育召集”电子化将于明年正式上路，未来改成用短信发送通知，将可节省约900万元（新台币，下同，约合人民币近200万元）预算。

据“东森新闻云”报道，目前无论“动员召集”及“教育召集”通知，都是以传统的纸本形式寄送到后备军人的户籍地址，但对于没有居住在户籍地的后备军人，就不一定能确实获知讯息；即使后备军人能透过台湾防务部门的“召集查询系统”确认是否受召集，但该系统仅限于教育召集查询。

对此，吴焜裕今年提出以“召集电子化”及“短信通知”的想法，台湾防务部门即会请相关部门共同研拟方案，预计将于明年1月推行“动员召集”及“教育召集”短信提醒功能，同时升级召集查询系统。

未来“教育召集”发送短信，将针对“教育召集令通知书未送达”及“访查未到的教育召集员”两者为对象，以使其确实收到通知，但教育召集员仍需以“教育召集”的纸本通知报到。

另外，台湾防务部门也将全面升级“召集查询系统”，使网页能同时显示“动员召集”及“教育召集”讯息，方便多次查询，并规划新增“愿意接收短信通知”栏位，后备军人若上网勾选后，就能以短信形式收到“动员召集”及“教育召集”通知。

台湾防务部门表示，若运行半年后成效良好，将全面取消“动员召集”传统书面通知方式，后续并规划战时短信通知机制，以期战争时快速动员、全面运作。除此之外，台防务部门估算，若以传统的纸本寄送动员通知书，邮递费约1千万元（约合220万元人民币），若明年改采发送短信，将可节省900万元（约合人民币近200万元）之多，大幅节约预算。

责任编辑：张岩