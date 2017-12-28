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台军力推“召集令”电子化：战争来临能快速动员

台军力推“召集令”电子化：战争来临能快速动员
2017年12月28日 13:37 人民日报海外版-海外网
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　　原标题 台军力推“召集令”电子化：战争来临能快速动员

图为台湾地区领导人蔡英文视察台空军资料图图为台湾地区领导人蔡英文视察台空军资料图

　　海外网12月28日电 台湾民进党“立委”吴焜裕28日召开记者会，为了让后备军人不再受地区限制，能有效、确实地收到召集令，在与台湾防务部门多次讨论后，“动员召集”及“教育召集”电子化将于明年正式上路，未来改成用短信发送通知，将可节省约900万元（新台币，下同，约合人民币近200万元）预算。

　　据“东森新闻云”报道，目前无论“动员召集”及“教育召集”通知，都是以传统的纸本形式寄送到后备军人的户籍地址，但对于没有居住在户籍地的后备军人，就不一定能确实获知讯息；即使后备军人能透过台湾防务部门的“召集查询系统”确认是否受召集，但该系统仅限于教育召集查询。

　　对此，吴焜裕今年提出以“召集电子化”及“短信通知”的想法，台湾防务部门即会请相关部门共同研拟方案，预计将于明年1月推行“动员召集”及“教育召集”短信提醒功能，同时升级召集查询系统。

　　未来“教育召集”发送短信，将针对“教育召集令通知书未送达”及“访查未到的教育召集员”两者为对象，以使其确实收到通知，但教育召集员仍需以“教育召集”的纸本通知报到。

　　另外，台湾防务部门也将全面升级“召集查询系统”，使网页能同时显示“动员召集”及“教育召集”讯息，方便多次查询，并规划新增“愿意接收短信通知”栏位，后备军人若上网勾选后，就能以短信形式收到“动员召集”及“教育召集”通知。

　　台湾防务部门表示，若运行半年后成效良好，将全面取消“动员召集”传统书面通知方式，后续并规划战时短信通知机制，以期战争时快速动员、全面运作。除此之外，台防务部门估算，若以传统的纸本寄送动员通知书，邮递费约1千万元（约合220万元人民币），若明年改采发送短信，将可节省900万元（约合人民币近200万元）之多，大幅节约预算。

责任编辑：张岩

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