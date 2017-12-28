蔡英文增官职疑安插嫡系 遭讽:一人得道鸡犬升天

原标题 蔡上台新增324项官职疑安插嫡系 遭讽：鸡犬升天

蔡英文上台新增324名官员，被指安插嫡系

海外网12月28日电 近日，台湾地区立法机构提高“驻外办事处”政务人员上限，增加5名不需要任用资格或选举的官派职务。据台媒统计，台已经或“修法”中的新增职务，包含“三级首长”、“不当党产处理委员”、“促进转型正义委员会”等，总计将增加324项，若再加上“年改”委员会、“少子化办公室”、“新南向办公室”等，人数更是难以计算，引起外界质疑“绿营”为了安插自己人马，才想尽办法额外补充人员。

已增加的50个职位

台立法机构12月27日三读通过了“驻外办事处人员任用条例”，将非职业外事人员中文官担任“驻外”人员的比例上限，由10%放宽至15%。依据现行外事机构编制表，职务人员名额共计95人，从10%提高到15%，就能够多任命5人，共达314人。

民进党“立委”段宜康声称，前台湾地区领导人马英九任职的2013年时就曾提出“修法”，打算放宽“常任代表及副常任代表”等职务的资格，但却因文字问题限缩职权，这次“修法”是将被“莫名其妙限缩的职权，恢复一点点”。

“三级机关首长”25个职位

2017年6月间，台湾立法机构初审通过“机关组织基准法修正草案”，新增“三级机关首长”政务职务，同时“行政院”函请“考试院”同意撤回送达会衔的“法案”，当时“考试院”院会认为此举将伤害原本制度。但“行政院”说，是采用政务或常务双轨任用制度，以25人为上限。

“行政院”还称，常任文官职务列等上限为简任第13职等职务数262个，此次“修法”只调整其中25个，其比率约为11.16%，“对常任文官之升迁发展不一定有必然影响”。

“不当党产处理委员会”13个职位

蔡英文上台后对国民党党产动刀，要求火速通过“政党及其附随组织不当取得财产处理条例”，“不当党产处理委员会”也在2017年9月初成立，主委1名，委员人数12名。

前“主委”顾立雄称，“委员会”未来的所有行为，都会依循正当程序进行。不过国民党“考纪会”主委刘汉廷认为，“政党及其附随组织不当取得财产处理条例”只是“作用法”而非“组织法”，根据明文规定，不得以“作用法”规范机关组织，民进党却明知故犯。

“促进转型正义委员会”7个职位

“促进转型正义条例”经过多次协商，在12月初立法机构三读通过，未来将会设置一隶属于“行政院”的“促进转型正义委员会（促转会）”，为二级独立机关，共设7位委员。但因条文“未纳入原住民族议题”，国民党原住民“立委”郑天财表示抗议，直指“促转不包含原住民就是不正义”。

马英九也批评表示，“党产条例”与“促转条例”授权行政部门成立组织违反“组织基准法”，且设立的机关权限甚至超过法院，严重伤害台湾“民主法治”，侵害人民权利与利益。“追求正义人人支持，但追求正义的手段若是不正义，不会人人支持，甚至人人反对”。

274个职位提案“修法”中

“农田水利会”15个职位

台立法机构在12月中处理有关将“农田水利会”改制为公务机关的“农田水利会组织通则部分条文修正草案”，将“农田水利会”从现行法人改制为公务机关。且为配合“农田水利会”改制，停止办理“会长及会务委员选举”，将台湾北基等15个“农田水利会”第4届“会长及会务委员”任期延长至2020年9月30日止。

民进党立法机构党团最后透过人数优势，强势表决将“草案”二读，将不用通过“委员会”初审，未来将由立法机构负责人苏嘉全召集协商。国民党批评此举是民进党“选不赢就改官派”，为了往后选举做准备。

乡镇市长198个职位

民进党“立委”郑运鹏2016年5月间曾提案修改“地方制度条例”，让乡镇市长直接官派，主张是将现行“乡镇市区”都改成“区”，而区长直接由县市首长官派，希望这样的做法能够杜绝地方派系。

但此举引起国民党及部分人士反对，批评民进党是要将地方全面“绿化”。彰化县长魏明谷也跳出来说，若“修法”通过，每年能节省高达220亿的人事经费。2017年11月间民进党“立委”郑运鹏再度提“地方制度条例”修正案并已付委，若赶在2018年8月选举登记前完成“修法”，即可废除乡镇市长、代表选举和乡镇市长全面改官派。

“直辖市区长机要”任用61个职位

民进党“立委”罗致政、陈其迈、陈亭妃、陈赖素美等人在2017年1月间提出“地方制度条例”修正草案，改为区长“由市长以机要人员方式或依法任用”，即在现制之外，为“6都”总共61位区长另开一个“机要任命”之门。“提案”曝光后，招致不少批评声音。有人认为，区长改为市长可以派任“亲信”，将成为“直辖市长”酬庸的角色，大开地方自治倒车。

国民党质疑是明显的绑桩行为，甚至不顾公务员正常升迁机会，只为安排自己人占缺。民进党“立委”管碧玲也表示反对，她说，由于行政组织金字塔型的特色，目前的体制，已经是在10职等塞车的状况，公务员一句顺口溜，叫：“久（9职等）等到死（10职等），已经‘久等到死’了，再把‘直辖市’区长的职务抽掉，常任文官的人才培育，将受到重大的冲击”。

除了上述透过“修法”增加官派名额，民进党上任后也增编不少“任务编组”，如“年金改革委员会”、“少子化办公室”、“新南向办公室”等。到底“安插”了多少人力较难估计。

台湾网友表示，标准的一人得道，鸡犬升天，而且还在持续中，对照失业、待业的大众，真是小人得志、范进中举，活生生上演！另有网友称，民进党的鸡犬太多，现有位子不够坐，抢来几个还是不够，那就增设。简直浪费资源，这事就好像钱不够花就印钞票那么简单。

责任编辑：张岩