原标题：台湾一列车在新北撞死一名民众 北上暂时无法通行
中新网12月28日电 据台湾《联合报》报道，28日下午，台湾一列台铁区间车在新北市贡寮撞死1名民众，目前列车停在北上铁轨上，北上无法通行，无法确认会影响多久。
此次事故发生在今天下午4点15分，台铁4191班次区间车从苏澳开往莺歌方向，在贡寮火车站往双溪方向约500米处，撞上一位民众，致使该民众死亡。
目前该列车停在北上铁轨上，南下减速、 北上无法通行，无法确认会影响多久。
新北消防局提醒民众改乘其他交通工具。
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