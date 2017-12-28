原标题：台湾一列车在新北撞死一名民众 北上暂时无法通行

中新网12月28日电 据台湾《联合报》报道，28日下午，台湾一列台铁区间车在新北市贡寮撞死1名民众，目前列车停在北上铁轨上，北上无法通行，无法确认会影响多久。

此次事故发生在今天下午4点15分，台铁4191班次区间车从苏澳开往莺歌方向，在贡寮火车站往双溪方向约500米处，撞上一位民众，致使该民众死亡。

目前该列车停在北上铁轨上，南下减速、 北上无法通行，无法确认会影响多久。

新北消防局提醒民众改乘其他交通工具。

责任编辑：刘光博