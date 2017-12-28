新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台湾一列车在新北撞死一名民众 北上暂时无法通行

台湾一列车在新北撞死一名民众 北上暂时无法通行
2017年12月28日 17:12 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：台湾一列车在新北撞死一名民众 北上暂时无法通行

　　中新网12月28日电 据台湾《联合报》报道，28日下午，台湾一列台铁区间车在新北市贡寮撞死1名民众，目前列车停在北上铁轨上，北上无法通行，无法确认会影响多久。

　　此次事故发生在今天下午4点15分，台铁4191班次区间车从苏澳开往莺歌方向，在贡寮火车站往双溪方向约500米处，撞上一位民众，致使该民众死亡。

　　目前该列车停在北上铁轨上，南下减速、 北上无法通行，无法确认会影响多久。

　　新北消防局提醒民众改乘其他交通工具。

责任编辑：刘光博

新北列车停铁轨
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区