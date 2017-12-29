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蒋经国逝世将满30年 国民党办感恩路跑送Q版奖牌

蒋经国逝世将满30年 国民党办感恩路跑送Q版奖牌
2017年12月29日 22:47 澎湃新闻
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　　据台湾媒体报道，2018年1月13日是蒋经国逝世满30年，为缅怀蒋经国，国民党将于2018年1月14日于新店碧潭举办“感恩路跑”，完赛后将可拿到以Q版蒋经国为造型的奖牌，不过因为奖牌的形状及颜色太像 “煎饼”，让许多人笑说“感觉很好吃”。

　　据报道，国民党明年1月将以“飞跃30、永怀于心”为主题，纪念蒋经国逝世30周年，以连续3天谒陵、庆祝大会、音乐会与路跑活动，要凸显及纪念蒋经国培养青年与治台政绩。纪念大会将以蒋经国民间友人林寅、戴荣光录像方式缅怀，担任蒋经国首任秘书的张祖贻也将分享他记忆中的蒋经国。

　　国民党发言人钟沛君指出， “感恩路跑”完赛奖牌上的Q版蒋经国是由党内年轻人设计，只要参加10公里挑战组的民众，完赛后都可以拿到这个奖牌，不过因为这个奖牌以土黄色为底，乍看之下会让人以为是 “煎饼”，还有人笑说 “感觉很好吃”。

　　此外，钟沛君也提到，这次纪念蒋经国的系列活动，特别的不只近似 “煎饼”的完赛奖牌，也将发送类似杯缘子的“蒋经国茶包”，且这款茶包有2种造型，分别为“穿军便服的蒋经国”与“穿西装的蒋经国”，希望民众在泡茶的时候，也能持续缅怀蒋经国。 

　　（原题为《蒋经国逝世将满30年 国民党办感恩路跑送“煎饼奖牌”》）

责任编辑：刘德宾 SN222

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