国民党发台湾年度“干话王”奖项：赖清德拔头筹

原标题：谁是台湾年度“干话王”？ 赖清德“功德说”拔头筹

图为网友票选出来的“干话王”

海外网12月29日电 2017年即将结束，台湾地区国民党发言人黄健豪、新媒体部副主任刘奕帆29日召开记者会，将国民党自创的年度“干（空）话王”奖项颁发给日前脱口称“低薪是做功德”的台当局“行政院长”赖清德。黄健豪称，民进党上台后狂妄自大，期盼借“干话王”票选活动，表达台湾民众的无奈与控诉，呼吁“绿营”痛定思痛，检讨过去一年的缺失。

据“中时电子报”消息，国民党综合“护树盟”等脸书粉丝专页，以及国民党官方聊天软件群组与网络媒体评选结果，列出“干话王”名单。入围者除了赖清德之外，还有曾说“劳工是民进党心里最软的一块”，“有事就大声讲，但我听到后就不用大声了”的台湾地区领导人蔡英文。还有在立法机构审查“劳基法”修正案时，讽刺劳工抗议“放录音带”的“绿委”邱议莹，以及声称亚泥矿场“挖深一点可以养鱼”的亚泥董事成员徐旭东。

赖清德最终脱颖而出，荣登“干话王”最高奖项“金干奖”。黄健豪说，赖清德的“功德说”不分“蓝”、“绿”，名列各外围组织、公民团体评比的前3名，是让所有劳工及民众最痛心的一句话。

刘奕帆质疑，赖清德既然抛出“功德说”，是否应该以身作则，将自己的薪水全数捐出？蔡英文不知人间疾苦，灾情慰问时住五星级饭店，在住所吃五星级料理，怎么能了解劳工在外日晒雨淋的生活？蔡英文“执政”1年7个月到底为民众做了什么。

刘奕帆抨击，邱议莹“耳朵进水”，劳工抗议喊得声嘶力竭，她却说认真的劳工都在工作，完全不知道“绿色执政”让劳工怒气升天，忽视民意。（海外网 朱惠悦）

责任编辑：刘光博