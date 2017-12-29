台媒社论：非核非煤 蔡当局应明示该用什么发电

台媒：非核非煤，蔡当局应明示该用什么发电？

台湾“核能学会”27日举行会员大会，会中发表反讽式声明，“台当局‘非核’，地方‘非煤’，百姓只能‘用爱发电’”，直指“2025非核家园”衍生的电力供应问题。台当局“行政院长”赖清德日前则宣示，2040年之前将全面使用电动车，台湾《中华日报》今日发表社论文章指出，台湾的电到底要从哪里来？蔡当局不能再打迷糊仗！“用爱发电”是对“2025非核家园”的讽刺之词，如果蔡当局还不说清楚要用什么发电，恐怕赖清德的电动车政策将沦为“用爱推车”了！

社论摘编如下：

台湾“核能学会”27日举行会员大会，会中发表反讽式声明，“台当局‘非核’，地方‘非煤’，百姓只能‘用爱发电’”，直指“2025非核家园”衍生的电力供应问题。台当局“行政院长”赖清德日前则宣示，2040年之前将全面使用电动车，却未说明全面使用电动车之后，电力能否充分供应。台湾的电到底要从哪里来？蔡当局不能再打迷糊仗！

根据台电统计，2016年台电系统发、购电量为2258亿度，其中火力发电量占比达79.9%（燃煤36.9%、燃油4.4%、燃气36%、不含垃圾及沼气的汽电共生2.6%），再生能源占比为5.1%（含水力及汽电共生之垃圾及沼气），抽蓄水力1.5%，核能为13.5%。

此一数据显示，为达到2025年“非核家园”目标，首先要针对13.5%的核电取得替代电力。此外，2025年“非核家园”目标也设定，燃煤发电比重要降到30%，相当于较去年减155.76亿度；燃气要提高到50%，较去年增317.11亿度。

如此计算规模，尚未考虑未来台湾经济发展增加的用电需求。去年台电备用容量率仅10.4%，远不及15%的目标值，此一缺口也必须补足，方能确保供电的稳定度；惟任由核一、核二两座机组闲置，达成目标值谈何容易。仅以去年较低的备用容量来看，要达到“2025非核家园”目标，几乎是不可能的任务。

即以燃气而言，由于台湾县市政府推行“非煤”，台中火力发电厂九座机组遭减煤24%、兴达火力发电厂冬季也遭减煤20%，台电将因此增加80万吨的天然气需求。为了这80万吨的新增天然气需求量，台电不仅担心天然气供应量是否够用、安全存量是否足够等问题，更担心的是天然气储存与输送问题。

80万吨的天然气，以台电目前的燃气电厂发电能力计算，为61亿度；而61亿度仅为“2025非核家园”燃气发电目标值（以去年计算为317.11亿度）的五分之一。换言之，目前为达到目标值的五分之一，台电即已大伤脑筋，将来呢？

又以再生能源来说，欧洲商会在11月中旬公布的年度建议书指出，台湾要达到“2025非核家园”目标，在再生能源部分还要做到简化官僚程序、加速业者申请流程、加强投资绿电基础建设等，但这些到目前为止都还没做到。欧洲商会更指出，明年太阳能发电容量目标，目前落后40%，其他再生能源供电目标“也似乎遥不可及”。何况发展风力和太阳能发电，都牵涉环境生态与土地使用等问题，目前看来也没有速成的解方。

“用爱发电”是对“2025非核家园”的讽刺之词，如果蔡当局还不说清楚要用什么发电，恐怕赖清德的电动车政策将沦为“用爱推车”了！

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌