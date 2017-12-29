民进党工加薪3% 国民党提醒蔡：你还是台湾领导人

原标题： 民进党工加薪3% 国民党提醒蔡英文“别忘了另一个身份”

中国台湾网12月29日讯 据台湾“东森新闻云”报道，身兼民进党主席的台当局领导人蔡英文日前才称最低工资每月3万元（新台币，下同）是“梦想数字”，27日民进党中执会上拍板明年党工将调薪3%。对此，国民党发言人钟沛君提醒，帮自家人加薪外，也要记得面对台湾社会整体的低薪问题，“别忘了您的另一个身份是台湾（地区）的领导人”。

为配合台当局鼓励加薪的倡议，民进党中执会通过了所谓的“中央党部党务工作人员服务办法”修正案，从明年开始，全部党工加薪3%，而针对社会新鲜人的起薪是3万980元；另外，民进党团总召柯建铭会后也将跟进加薪政策，为党团助理调薪5%。

“蔡英文身为民进党主席，为党工谋福利很正常”，不过钟沛君也表示，在此同时，蔡英文也是台当局的领导人，日前谈话所提的基本工资3万已经不算是理想的数字，但仍只是“梦想”，而这样的梦又伤了多少劳工的心？

钟沛君批评，民进党在野的时候满嘴都是公平正义，但执政后反倒行逆施，把自己打脸打到面目全非，“加薪3%，不知道够不够付医药费？”，并酸称随着2017即将进入尾声，在民进党的领导下劳工又将何去何从？“好吧，起码这个社会还有即将加薪的民进党工快乐迎接2018。”（中国台湾网 杨旋）

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌