蔡英文称大陆不会武统遭讽:台弱到不动武便可统一

台当局领导人蔡英文（图源：台媒）

海外网12月30日电 台当局领导人蔡英文29日出席活动，回应解放军舰机活动日趋频繁时称，两岸关系稳定，对台动武应该不在大陆的决策中。此语一出，蔡英文便引爆网有群嘲模式，甚至有网友指出“她（蔡）有自知之明，台湾已脆弱到不须武力便可统一。”

据台湾《联合新闻网》消息，蔡英文29日语媒体茶叙，当被问及大陆军方活动频繁，台湾该如何因应？蔡表示面对极具挑战的情势，须在不断沟通，不断交换意见的过程中，“取得动态平衡”。蔡表示，“大陆的动机和企图，我们也在持续观察”。她称，相信中国大陆理性决策，任何对台动武的可能性，应该都“不在决策思考里面”。

谈到两岸关系的发展，蔡英文说，她从去年520上任至今，历经了500多天，两岸关系基本上仍然是“维持稳定的局面”。虽然过去一年多来，两岸关系历经一些事情，但双方的交流基本上“也都维持住”。

蔡英文此番妄揣一出，便立即引爆台湾网有群嘲模式。

有网友表示批评蔡只会玩嘴炮，“自己大肆玩闹‘台独’，却用嘴炮试图强迫大陆理性？空心菜本末倒置倒打一耙无耻无下限。”

有网友批评蔡当局只呼吁“大陆理性”，可自己一直搞“台独”。大陆给出的“一国两制”是最好的良方，真心爱台湾的每一个政治人物都应循此达成台湾民众希望和平的小小心愿。

对于大陆会不会动武，也有网友指明蔡英文“应该”很清醒。

更有网友指出，台湾现在已被蔡当局“胡搞”得“脆弱到不须武力便可统一”的地步，大陆不需动武“跳楼拍卖捡便宜就好”！

据了解，全国人大2005年通过的《反分裂国家法》明确规定，“台独”分裂势力以任何名义、任何方式造成台湾从中国分裂出去的事实，或者发生将会导致台湾从中国分裂出去的重大事变，或者和平统一的可能性完全丧失，国家得采取非和平方式及其他必要措施，捍卫国家主权和领土完整。

对于两岸关系的性质与交流基础，国台办早前已多次强调，大陆和台湾同属一个中国，两岸关系不是国与国关系，也不是“一中一台”。台湾作为中国领土不可分割的一部分，从来就不是一个国家，也永远不可能成为一个国家。大陆方面坚决反对任何形式的“台独”言行，决不允许国家分裂的历史悲剧重演，搞“台独”分裂必将自食恶果。我们的对台方针政策是一贯的，也是明确的。民进党只有放弃“台独”立场，才能在两岸关系上找到出路。我们也多次重申，“九二共识”是两岸关系和平发展的共同政治基础，只有坚持体现一个中国原则的政治基础，才能保持两岸关系和平发展的正确方向。

此外，中国军方在回应“绕岛训练”时多次表示，台湾是中国的一部分。解放军会按照年度计划组织例行性训练。我们多次重申，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景；同时，我们有能力、有信心、有办法维护祖国的统一、主权安全和领土完整。（海外网 侯兴川）

责任编辑：刘德宾 SN222