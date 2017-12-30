香港大学生给驻港军人写粤语情书 什么事让她难忘

原标题：香港大学生写给驻港军人的“粤语情书”

“亲爱的班长，不知道你还记得我吗？如果不记得也没有关系，我曾经是香港大学生军事生活体验营的学员，也是香港七百万人中，一位默默关注你们的香港女孩。如果不是你们，我也许还像个什么都不会、什么都不知道的小孩一样，不懂得什么是坚守，什么是军人风范。”

2017年夏天，在香港回归迎来20周年的时候，一个香港女孩给驻港部队的官兵们写了一封信，告诉他们自己已经成为香港青少年军总会的一名小教官。而自己的这个决定，正是源于两年前在香港昂船洲军营码头的军事生活体验中，那段与驻港部队深入接触的经历，让她决心帮助更多的香港青少年了解祖国。

我叫黄逸晴，我是香港中文大学的毕业生，我是第五届香港大学生“军事生活体验营”的一名学员，现在体验结束了以后，我就来到了香港青少年军总会担任一个小教官的角色。

2017年6月份写了一封信给我们驻港部队的班长，就为什么会想写这封信，是因为今年7月1号是香港回归祖国20年，也是部队进驻香港20年，所以就在这个，那么有特别价值的时间里，我就想要写一封信去感谢曾经带过我的班长们，还有其他驻港部队的官兵们。

第一次进去（香港大学生体验营），因为基本上我们香港市民的话没有怎么样接触驻港军人，所以说，他们不是太了解，以前也听说什么，军人就是很严厉。我们进去体验营之前，我们应该每个人都是很紧张，经过那个13天以后，你会渐渐的发觉他们其实不只是严厉，其实他们也是有一种，很爱护我们、很友善的表现。

最让我难忘（的），是我们去昂船洲那边坐军舰出去，游这个维多利亚港，那一次是我跟我的小伙伴也是第一次去坐军舰，我们坐到军舰上面，从一开始到回去昂船州的时候，其实我们都很乐在其中。

我们最后走的时候其实已经有一种很依依不舍的感觉，那一次是我们各班就排成一路这样子，（班长）他们都在外面排成一列，就看着我们一个一个的上车。那个感觉其实是特别得伤感，然后到我们坐上那个大巴以后，其实很多人看到这个画面都已经忍不住了，已经流泪了。我们一开始进去军营的时候是很陌生，很怕的那种（感觉），但是我们走的时候竟然是舍不得，很想要跟她们待在一起的感觉。

（我）希望通过，类似于青少年军总会这些平台，去宣扬或是分享更多关于我们祖国的事情。我进来青少年军，其实有两个原因，一个就是希望把我在军营里面学到的东西分享给其他更多的香港青少年，第二个原因就是希望通过我在青少年军里面这个角色的话，可以让更多的人去认识跟了解我们祖国，然后他们会有更多的思考跟反思。

内地同胞其实也是很爱护我们，就像我们驻港部队的官兵一样，我们进去跟他们交流，他们不会感觉我们很陌生的或是什么，我们就像一个家，家人一样，他们很爱护我们，然后你会知道驻港部队其实很多陆海空一直在保护着我们的时候，你会感觉到，我感觉是我们之间的关系，特别的亲密、亲切，没有那种距离感。

香港回归二十年来，驻香港部队组织29次军营开放，近68万人零距离接解部队，举办13届青少年军事夏令营和7届大学生军事生活体验营，培训学员3600余人，让青少年对国防、国家有更深了解。

责任编辑：桂强