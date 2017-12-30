台湾“妇联会”9成资产343亿充公 将在半年内解散

原标题：台湾“妇联会”9成资产共343亿充公 将在半年内解散

台当局“内政部长”叶俊荣（中）、“党产会主委”林峯正（右）及“妇联会主委”雷倩（左）三方29日共同签订“行政协商备忘录”，完成程序后，3人展示签完名的文件。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网12月30日讯 据台湾《中国时报》报道，台湾“妇联会”与台当局“内政部”“党产会”昨（29日）签署三方“行政契约备忘录”，“妇联会”将捐新台币343亿给台当局，指定用途作为长照服务、劳民医疗等项目。三方将在1个月内签署“行政契约”、现行“妇联会”含总会及岛内外分会在契约生效后4个月内申报解散。不过，“党产会主委”林峯正称，这份契约并没有保证未来“促转会”不再就此调查。

新任“妇联会主委”雷倩说，“妇联会”取之于社会、用之于社会，希望未来用更宽广的社会关怀让“妇联会”老店可以新开。

对于先前“妇联会”担忧缔结“行政契约”后，未来“促转会”的调查问题，林峯正称，“行政契约”只约束签约的三方，换句话说，“促转会”不在契约内，自然不受约束，包括这次未在契约中的振兴医院、复兴中小学等多个单位，仍可以另案调查。

针对“妇联会”签署“行政契约备忘录”，台当局“内政部长”叶俊荣认为是树立典范，但下个适用对象是谁？林峯正则卖关子，“现在还不能告诉你”，解决党产问题不会只有一个途径。

雷倩随后回到“妇联会”召开记者会重申，“妇联会”绝非任何政党的附随组织，从不涉政党之争，但因“立法院”先后三读通过“党产条例”“促转条例”及“政党法”，给予“妇联会”无法承担之重，更没有说不的选择。

雷倩强调，签署“备忘录”没有绝对安全保证，但有相对可以估算的风险；“妇联会”宁可相信台当局有诚信，否则之后也不会有人民团体会相信台当局。

来源：中国台湾网

责任编辑：霍宇昂