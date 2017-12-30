台媒社论:台湾为何20年来选不出一个好领导人？

原标题：台湾为何20年来选不出一个好领导人？

台湾《中时电子报》12月29日发表“台湾民主失能现象探讨”系列社论文章，反思台湾“为何20年来选不出一个好领导人”。文章认为，一是台湾民主政治运作设计错误，领导人掌握最大的权力，却受到最小的制衡；二是台湾选举制度的“选贤与能”功能出了问题，选不出有“执政能力”的领导人。文章指出，在这个微权力、政治人物承诺不能轻信的时代里，选民的自觉与智慧，就显得更加重要。台湾一直选不出适任的领导人，从另一个角度来说，也是因为选民一直把选票投给了不适任的领导人之故。

为何20年来选不出一个好领导人？

蔡英文民调崩跌不休，连长期民进党铁票区的南部县市，不满意度都已飙破5成。根据《美丽岛电子报》民调，民进党的好感度几乎和国民党打平，反感度更已超过国民党。以蔡英文民调崩跌之速，政论家开始预测，蔡英文会不会成为领导人直选后首位“一任领导人”？

蔡英文的民调崩盘，有相当大的原因应归咎自己。遇到争议隐形不出的领导风格，让人感受不出她的担当；“一例一休”的反反覆覆，激怒了广大的劳工，也得不到企业的支持；处理抗争的昨是今非、双重标准，令昔日的社运同志感到寒心；两岸僵局，维持现状成了空话；陆客不来，观光产业成了惨业；非核不缺电跳票，台湾陷入巨大的空污危机和能源危机。这样的领导人，民调能不崩盘吗？

对蔡英文的执政缺失，社会各界有很多的检讨、批评，甚至谩骂。但在批评蔡英文的同时，大家也要问一个问题：千错万错，真的只有蔡英文错吗？今天如果罢免了蔡英文，另选他人领导，台湾就“国泰民安”了吗？

答案只怕是未必，如果把马英九拿来对比，就会发现，马英九在领导人任内，也面临了和蔡英文极为相似的处境，即便蔡马2人都对别人用“蔡英文是马英九2.0”的形容不能认同，但在“民调崩盘”一事上，两人“偶为共命鸟，都是可怜虫。”

以马英九上台19个月的民调来看，2009年12月的远见民调，马英九满意度也曾崩跌至23%，和蔡英文可谓“难兄难妹”，只不过，马英九当时遇到“八八风灾”严重灾损，民调被天灾摧折是不可抗力因素。蔡英文并未面对重大天灾，就掉到和马英九相同水位，这是蔡英文要警惕检讨的。纵使没有“八八风灾”，马英九从上任后民调也确实一路下滑，和蔡英文的命运轨迹如出一辙，背后应该有深层次的结构性问题，这是民众应该思量的。

若把公认执政失败的陈水扁算在内，台湾20年内竟连续选出两位已失败、一位很可能失败的领导人，其中有两个可能性。一是，台湾民主政治运作设计错误，领导人掌握最大的权力，却受到最小的制衡，但“超级领导人”的当选与就职，就是民调崩盘的开始，二是，台湾选举制度的“选贤与能”功能出了问题，选不出有“执政能力”的领导人。

先看第一个原因，台湾选民一向对领导人有无限的期待，希望当选后魔棒一挥，立刻产生魔效解决问题。凡间没有神话，选民很快就会失望，因失望而绝情，开始厌恶自己选出的人。

2015年摩伊希斯·奈姆在其《微权力》一书中，点出了民主国家普遍面临的“权力衰退”及“民主失灵”问题，书中点出的权力崩解现象，台湾也同样发生。领导人的权力衰退，影响了领导人推动政策的能力，政策推动不顺，则削弱了领导人的社会信任，不信任又回头导致领导人的权力衰退，因而形成恶性循环。这个问题，不管在陈水扁、马英九、蔡英文身上都曾经发生。

再来看第二个原因：选不出好的人选。在文化上，台湾选民很容易受民粹话题鼓动，往往被偏激的、短期的议题所导引决定，而不能从长线的、宏观的角度，理性地思考候选人的能力、政见。台湾在单一首长选举採取的是“相对多数决”的选举制度，使得“少数当选”成为可能，这令参选者最大的挑战不只是来自于对手政党，更是来自同阵营的分裂参选。选民被“弃保效应”绑架，不敢票投自己认为“最好的候选人”，只敢“打保守牌”，选“当选机会最高的”，以防止“自己最讨厌的人当选”，导致“选贤与能”的功能被削弱。

不管是以上哪一种原因，当前要务，就是要如何走出这个让台湾沉沦的恶性循环。对政治菁英言，要从过去领导者的失败经验学得教训，短线的选举固然重要，但为了短线的选举，轻诺许多不该承诺或做不到的承诺，其结果只能陷入和蔡英文一样的“发夹弯困境”，就算选上领导人，坐上高位也难以施为。

更关键的还是选民自己，在这个微权力、政治人物承诺不能轻信的时代里，选民的自觉与智慧，就显得更加重要。台湾一直选不出适任的领导人，从另一个角度来说，也是因为选民一直把选票投给了不适任的领导人之故。

当领导人不断失败，台湾陷困，要力挽狂澜，就必须仰赖真正觉醒的选民们。

来源：今日台湾

责任编辑：霍宇昂