被台媒称“陆生共谍”线民 洪秀柱斥荒唐可笑(图)

原标题：被指“周泓旭案”线民洪秀柱斥荒唐

特别地检署最近大动作搜索王炳忠等4位新党青年军住所，传与侦办周泓旭共谍案有关，台媒更传发现有党政高层收受大陆情报组织金钱，并称已成功渗透到岛内政党系统。

12月28日国民党前主席洪秀柱接受“POP抢先爆”广播节目专访，被问到是否担心会遭检调约谈，她以“非常好笑、不可思议”回应，最后更开玩笑说，届时看她能不能直播一下。

今年3月，台湾“调查局”查周泓旭“陆生共谍案”时，台湾网络上就开始流传洪秀柱与周泓旭的一张合影，洪秀柱当时说那是她到台湾的高校演讲时，周泓旭主动过来合影的。

28日，在广播节目主持人黄光芹再提到这张合影照片，并问洪秀柱对最近有台媒说洪也是周的线人，她卷入网民集团传闻会不会觉得害怕？洪秀柱表示，怎么会害怕，觉得很可笑。

洪秀柱说，政治人物被要求合照稀松平常，学子开心想合影，当然也不好意思拒绝，这不是什么了不起的事，“怎么会把我扯在（共谍案）里面？”

主持人黄光芹追问，周泓旭是否曾拜访国民党中央党部？洪秀柱说，她一点印象都没有。她并质疑，周泓旭是个学生，他能接触到什么样的情报人员可换取情报，有什么本事可布线，弄成一个情报站，把这些人，包括她都变成周的网民，完全是荒唐至极。

洪秀柱受访过程提到周泓旭时，语调停顿若有所思，黄光芹询问洪，跟新党主席郁慕明一样，都在提到周前会想一下，洪说，讲得“不轮转”是因为不熟，而且怕讲错，要先想想。

对于日前台湾检调大动作搜索王炳忠等人住处，洪秀柱认为，大队人马选在清晨登门搜索，根本吓死人；且王炳忠竟被要求在同一时间，前往不同地点到案说明，不可思议。

洪秀柱表示，可以合理怀疑，要是检调在没人知晓情况下，搜索王炳忠住处并将他们带回，再把王等人由证人转为被告且收押，最后以涉及“国安”为由不对外说明，那本案就与周泓旭案相同，遂行黑箱审判。洪秀柱说，大陆在处理李明哲案时，都是公开审理；但外界至今不了解周泓旭案情，周男就被判刑，相关单位应对外说明。

主持人在节目尾声开玩笑地邀约，如果哪天洪秀柱遇到跟王炳忠一样的事，要接受她的专访，洪秀柱则笑说，她再看看她能不能直播一下。

责任编辑：张迪