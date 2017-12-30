卢丽安称曾接到台湾来电要求加入中国共产党

原标题：卢丽安：在陆台生要多读历史 看大陆取得的实际成就

（青年中国说）卢丽安：在陆台生要多读历史 看看大陆取得的实际成就

中新社上海12月29日电 题：卢丽安：在陆台生要多读历史 看看大陆取得的实际成就

中新社记者 缪璐

眼前的卢丽安淡定、从容、自信。在今年10月的中共十九大期间，她因为在“党代表通道”上的一番话而迅速成为海峡两岸的“网红”。

资料图 卢丽安。 中新社记者 毛建军 摄

在十九大开幕当天的“党代表通道”上，这位从台湾南部小镇走出来的中共党代表面对媒体说：“我以身为台湾的女儿为荣，我以身为中国人为傲！”她还用普通话和闽南方言说出“爱台湾，也爱祖国大陆”。

一时间，卢丽安在台湾成长、先后在英国爱丁堡大学和格拉斯哥大学获得硕士、博士学位，与夫婿定居上海并在复旦大学任教以及成为中共十九大党代表的经历被人们广泛讨论，一些在大陆学校就读的台湾博士生还表达了加入中共的意愿。

接受中新社记者采访时，卢丽安讲起接到过的一通电话：“对方说是从台湾打过来的，说他要加入中国共产党。”卢丽安向他简要介绍了加入中共的基本程序，“他很惊讶，他以为加入中国共产党跟在台湾加入党派一样，就是到服务处填个表，顶多交个钱就好了。”

卢丽安鼓励这位身在台湾的同胞先了解中国共产党的党史、党章，十八大、十九大以来的重要工作报告以及相关的基础理论知识。卢丽安表示，她“充分肯定了他的想法，肯定他重新认识中国共产党和大陆的发展”，但不容否认的是，他要实现自己的“理想”会面临一定的困难。

十九大闭幕后回到上海，卢丽安一直在研读十九大报告，对于其中800余字的对台方针，卢丽安“印象十分深刻”，她说：“在民族复兴这条道路上，台湾民众一直都有在场感、分享感和参与感。”

作为上海市台湾同胞联谊会会长，推动对台交流是卢丽安的重要工作。消弭两岸间的“他者”意识、凝聚厚植“我们”的情感联结，也是她最为关切的课题。

卢丽安呼吁在大陆读书的台湾学生多读历史，多看看大陆所取得的实际成就，“‘两岸一家亲，共圆中国梦’不只是口号，而是可以落实到生活，落实到个人生命发展中的一种目标理想，并且两岸都能于此受益”。

卢丽安说：“两岸的关系目前有点胶着，我希望两岸关系能早日回到良性互动的轨道上。青年人的未来不能虚耗下去，台湾乡亲的未来也不能再耗在这些没有意义的折腾里。”

责任编辑：桂强