香港出重拳打击假难民 首度包机遣返68名越南人

原标题：香港特区重拳打击假难民 首度包机遣返68名越南人

入境处安排包机遣返68名越南人，其中假难民及偷渡客各占一半。（图源：特区政府入境处）

海外网12月30日电 香港特区政府入境处再出招打击假难民，自2014年实施免遣返声请统一审核机制以来，12月28日首度安排包机，大规模遣返68名越南籍非法入境者回河内，其中34人为免遣返申请人。据了解，本次遣返是特区政府近17年以来，首次安排包机遣返大批滞港非法入境者。特区政府入境处助理处长（执法）冯伯豪称，不排除日后会以包机形式进行强制遣返。

据香港《东方日报》30日消息，本次的遣返行动，入境处策划约半年，68名被遣返的越南非法入境者均属自愿遣返，包括30男，38女，除3名两岁以下幼童外，其余人士的年龄介于18岁至64岁，留港时间最长者达36个月以上，平均逗留时间也有10个月。

冯伯豪形容此次行动“来之不易”，以往因航班供应问题未能做到包机遣返，此次行动需要处理包括招标，遣送人士证件，与对方国家政府协商接收问题，及协调航班等事项，故此次成功行动实在是积累了“很好的经验”，日后会以这次行动作为参考，决定日后会否再用包机形式进行遣返，“可行的话，不排除日后以包机形式作强制遣送”。

入境处动员75名入境处人员参与此次遣送行动，主要在遣送过程中在旁戒备，以防有突发事故，入境处毋须派员随机“护送”被遣返人士回原居地，而是由航空公司加派较多男性舱务员在航班上执勤，确保航班和执行遣送的安全。入境处今年曾进行7次的强制遣返行动，每次即使只是遣返一人，也至少需4至6名入境处人员“护送”回国，以确保安全，冯伯豪解释：“不自愿遣返者，会在登机前或于机上激烈挣扎和叫嚣，机长会因安全理由拒绝让他们上机。”

此次遣返行动，入境处策划约半年，动员七十五人参与行动，但毋须派员随机到越南。（图源：特区政府入境处）

以包机集体遣返假难民和非法入境者，正好配合入境处近年加快遣送申请不获确立人士的工作方向，该处今年前11个月已遣送3779人，较去年同期的2624人，增加4成4，目前仍有900人等候遣送回原居地。冯伯豪指出，加快遣送是不希望有太多相关人等滞留特区，“大前提要评核若他们滞港，对香港社会可能造成影响，甚至在港生活出现困难。”

对于保安局要求3年内完成处理所有积压个案，冯笑称这个目标既是压力，亦是动力，会努力按期完成指标。目前尚待审核的免遣返声请个案有6362宗，首席入境事务主任苏智强（遣送审理及诉讼）表示，今年前11个月的上诉个案达3617宗，而去年为2839宗，前年为2229宗，被拒申请个案中，九成会上诉。至于检讨入境条例以进一步打击假难民，冯指已把检讨建议交予律政司检视，当中部分已届草拟法案阶段。

今年4月末，香港深水埗，10多名疑有黑帮背景的南亚汉展开殴斗，相互投掷武器，致使警方出动（图源：港媒）

据了解，香港长期以来饱受难民问题困扰。香港于上世纪曾经历越南船民问题，港英当局将香港列为“第一收容港”，大量越南难民蜂拥而至。当局于1988年推行甄别政策，区分“难民”和“船民”，并于90年代开始推行有秩序遣返，其间石岗及白石难民营曾发生骚乱。香港回归后，1998年特区政府取消“第一收容港”政策，到2000年向仍然滞港的船民批予居留权和身份证。

近年越来越多外国人假借“难民”名义滞留香港。有香港媒体报道，一些“难民”以旅客身份入境做黑工赚钱，当被发现要遭遣返时，立即提出要寻求政治庇护，要求给予难民身份，难民身份由联合国难民事务高级专员署香港办事处负责核实。当查明其不属于难民身份要遣返时，再改而提出酷刑申请，指自己在本土有遭受酷刑对待危险。结果一拖再拖，几年也无法完成身份核实。

这些假难民除了给港府增加财政负担外，有些更被黑社会招揽，成为治安毒瘤。港媒曾呼吁，香港不应做“难民港”，香港难民政策早已不合时宜，由此引发种种乱象，应尽快填补漏洞，拆除炸弹。

责任编辑：张建利