人民日报海外版：“绿色恐怖”幽灵笼罩台湾

原标题：“绿色恐怖”幽灵笼罩台湾（声音）

《 人民日报海外版 》（ 2017年12月30日 第 04 版）

12月19日，王炳忠等4名新党人士住所遭台湾警调部门搜查、人被带走一事震动海峡两岸。主流舆论一片哗然，社会各界皆感愤慨。新华社发表时评指出，几位主张两岸和平统一的台湾热血青年何以遭此蛮横对待，大家都看得清楚明白：“绿色恐怖”的幽灵之手正笼罩台湾社会。文章摘编如下：

众所周知，新党1993年创党以来，始终坚持一个中国原则，旗帜鲜明反对“台独”、主张两岸和平统一。就在不久前，新党组团到大陆访问，相关报道广泛见诸两岸媒体。而回到台湾不过几天，王炳忠等人就被以疑涉所谓“安全法”为由搜索调查，无怪乎岛内诸多观点纷纷质疑“时间点匪夷所思”，许多评论更直接揭破谜底：这是民进党当局整肃异己的“政治追杀”。

民进党“沉迷”于政治操弄已不是什么新鲜事，早就是其“党性”的一大特质。重新上台不到两年，民进党当局的表现充分证明其秉性何其顽固，心思都放在如何“追杀”政治异己上了，哪有工夫顾及发展经济、改善民生，怪不得民怨四起。

民进党“情有独钟”的政治操弄也不复杂，甚至就是简单粗暴的——谁支持两岸统一就斗谁，谁和大陆走得近就找谁麻烦。2016年5月以来，民进党当局拒不承认“九二共识”，单方面破坏两岸关系和平发展的共同政治基础，造成台湾经济民生受损，还纵容、助推“去中国化”等“台独”分裂活动，限缩两岸经济社会交流合作，修法管制岛内人士来大陆参访交流，桩桩件件历历在目，以至如今的新党人士被调查事件可谓“不足为奇”了。

民进党在统“独”议题上进行操弄已然“成瘾”。各方观点认为，此次新党人士被调查事件恐将造成“寒蝉效应”，让希望积极参与两岸交流合作的岛内团体和人士“望而却步”——在21世纪的当下，台湾民众家里有人民币的，有简体出版物的，有和大陆往来记录的，得小心啊。

老话说得好，人在做，天在看，公道自在人心。广大台湾同胞当擦亮双眼，明辨是非，看清楚那种标榜“民主进步”的“绿色恐怖”要将把台湾社会撕裂到何种程度，那种打着“转型正义”旗号的掌权者要将把台湾“转”向何方，又让“正义”何在？！

责任编辑：刘德宾 SN222