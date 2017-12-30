“绿委”写错余光中挽联 网友：难怪要砍文言文

原标题：余光中告別式“绿委”挽联搞错字 遭网友讽刺

管碧玲（资料图）

据观察者网报道，著名诗人余光中本月14日辞世，其告别式今天（29日）在台湾高雄市殡仪馆举行，包括台湾地区前领导人马英九及多名“立委”等均送出电子挽联。有意思的是，民进党“立委”管碧玲送的挽联，却将“硕德贻徽”错写成“硕德贻征（徵）”，管碧玲因此被讽“难怪要砍文言文”，“要读书识字啊”。

台湾《联合报》称，从现场照片来看，送“硕德贻征”挽联者正是当初大声疾呼要降低高中国文课纲文言文比例的民进党“立委”管碧玲。

管碧玲曾就降低文言文比例表示，“我明年要作祖母了，我是为了不要苦孩子才插手”。

同样出席告别式的台湾作家宇文正今天也在脸书上指出，“贻”是遗留之意，“徽”有美善之意，不知“贻征”是贻什么“征”？宇文正讽刺道，“真的要读书识字啊！”

由于管碧玲此前曾力挺当局在课纲文言文比例上作出大幅调整，事后也有台湾网民在社交媒体上拿她“开涮”，“连老祖宗都不要的人，还有文化可言？难怪管妈要砍文言文！”更有网民表示，“这就是自自，冉冉！”

“硕德贻徽”，一般用于哀挽老年男性逝者的挽辞，形容往生者留给世人许多美善典范。

据中时电子报报道，今天晚间，管碧玲就此事解释，电子挽联是由高雄市殡葬管理处的管理平台统一处理，而管理平台本身的选项就是错误的，才会导致电子挽联显示错字。她表示，希望这个无心之过，能让余光中老师含笑九泉。

高雄市殡葬处长谢汀嵩则坦承错误，并表示造成“管立委”的困扰及对余老师家属失礼很抱歉。

不过，马英九所送的挽联，则用“硕德贻徽”，是正确的“徽”字而非“征”字。谢汀嵩解释，马英九的电子挽联应该是通过“内政部”系统，所以是正确的。

责任编辑：桂强