解放军演练巷战精确打击 台媒高呼针对意味明显

原标题：解放军演练巷战精确打击 台媒高呼“针对意味明显”

12月27日，喷火兵在模拟巷战训练场精确打击“敌”目标。（来源：人民网）

海外网12月31日电 近日媒体披露解放军南部战区74集团军某旅在野外环境组织高难度喷火专业训练，其中提到模拟巷战、摧毁碉堡等项目。对此，台媒忍不住“强行加戏”，称解放军发布这组训练图是针对台军所谓“防务报告书”中提到的“滨海决胜、滩岸歼敌”战略，叫嚣“剑指台湾意味明显”。

人民网29日发布一组“74集团军某旅进行高难度喷火训练”高清图片。据报道，近日，南部战区74集团军某旅在野外环境组织高难度喷火专业训练，先后对立姿、跪姿、协同喷火等难点科目进行训练，探索实战中喷火兵射击方法，锤炼官兵作战硬功。报道中提到，12月27日，喷火兵在模拟巷战训练场精确打击“敌”目标、喷火兵进行仰角射击精确打击“敌”碉堡等训练项目。

12月20日，喷火兵在丛林利用齐射精确打击“敌”碉堡。（来源：人民网）

而台湾亲绿媒体对此则解读称“相关演练与高清照释出时间敏感”，并称“针对意味明显”。台媒称，台防务部门26日才公布所谓“防务报告书”，并首度提出“滨海决胜、滩岸歼敌”战略，防阻“敌人登岛进犯”，解放军此时发布进行高难度喷火训练的高清照片，“除了照片震撼外，训练中还包括模拟城市巷战和摧毁碉堡等项目，剑指台湾意味明显。”

台湾哪来的什么“国防报告书”？

台媒称，台防务部门于26日公布蔡当局任内所谓的第一份“防务报告书”。据称，书中有一年来解放军机舰远海长训“绕台”的详尽记录——23次军机绕台及2次航母绕台，以此论证解放军的“军力威胁”，并称台军将以“创新/不对称”作战思维，研发“以预期外的装备、使对方难以预测或防范的战术战法”。

据台湾《联合报》报道，台防务部门在新版报告书中，不但提出“防卫固守、重层吓阻”新战略，也正式将“战力防护、滨海决胜、滩岸歼敌”列为台军正式“建军战略”。报道称，在宣示将针对解放军建构“不对称战力”时，报告中特别出示一纸示意图，说明“重层吓阻”的作法，其中有一项“从台湾本土发射直抵对岸”的装备，引起注意。

台防务报告书示意“重层吓阻”。（来源：联合报）

不仅如此，蔡英文还在公开场合不断抹黑大陆，声称“大陆在东亚区域频繁的军事动态，已经一定程度影响了区域的安全稳定。”她甚至指示，台军应时刻严密监控解放军动态，并适时采取必要措施，确保安全及区域和平稳定。

对此，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校28日回应指出，台湾是中国的一部分，哪里来的什么“国防报告书”？中方坚决反对美台进行任何形式官方往来和联系。任国强指出，中方愿以最大的诚意争取和平统一的前景，但必须正告“台独”势力，中方维护国家主权和领土完整的决心是坚定不移的，任何挟洋自重、“以武拒统”的图谋都是徒劳的。只有坚持“九二共识”，维护两岸关系和平发展，才能确保台海和平稳定。

拒敌于彼岸、击敌于海上、毁敌于水际、歼敌于滩头。。。

此前，台防务部门负责人冯世宽3月16日向台立法机构报告“四年期防务总检讨（QDR）”。这份蔡英文上任后首次的检讨报告共分为七章25节，大肆渲染所谓大陆的“军事威胁”。报告称，两岸军力持续失衡，台军无法在数量上与大陆进行军备竞赛，因此“必须在素质上争取优势。”

台媒称，台防务部门为这份长达46页的报告，动员了70多名台湾退役将领进行“集体创作”，为蔡英文当局的“防卫固守、重层吓阻”进行说文解字。“重层吓阻”被明确定义为“拒敌于彼岸、击敌于海上、毁敌于水际、歼敌于滩头”，即要将敌人主力部队“全部在水域间解决掉”，不让其有登陆台湾的机会。负责此份报告书的台防务部门“战略规划司”司长吴宝琨称，蔡当局的新军事战略重点，简单说就是“要把战场拉离台湾本岛，不让台湾本岛烽火连天”。

此外，为应付“非对称作战”中的“斩首战”，即假定“敌军第五纵队、特种部队或潜伏地下人员”利用乱局对台北中枢实施“恐怖攻击”，台军进行了重点部署。有报道称，台军除增加特种部队的装备、规模与人员机具外，可能将重火力配给负责台“政治中枢”防卫的“国安局特勤中心”，例如从美国采购的个人用毒刺导弹，极可能配给蔡英文随从和特勤中心。此外，台陆军将向美增购UH—60M直升机，扩编机队数量，也是为了反制“斩首战”。至于冯世宽提到的自主研发“垂直起降隐形战机”，报告仅称“希望增购具有垂直起降功能的战机”。

蔡英文称“不相信大陆会武统”

据台湾《联合报》报道，蔡英文29日与媒体茶叙，当被问及大陆军方活动频繁，台湾该如何因应？蔡英文表示面对极具挑战的情势，须在不断沟通，不断交换意见的过程中，“取得动态平衡”。蔡英文还称，“大陆的动机和企图，我们也在持续观察”。她称，相信中国大陆理性决策，任何对台动武的可能性，应该都“不在决策思考里面”。

另据岛内亲绿媒体报道，谈及两岸关系，蔡英文则宣称：“将不卑不亢、稳住两岸，维持区域和平与稳定”，并再次重申“维持现状”是台当局不变的立场，“会尽责保持善意，维持稳定一致且可预测的两岸关系。”

然而，就在日前，中国驻美公使曾公开表示，美国军舰抵达高雄之日，就是解放军武力统一台湾之时，引发各界高度关注。对此，国台办发言人安峰山在12月13日举行的例行新闻发布会上回应表示，台湾问题是中国的内政，坚决反对美台之间进行任何形式的官方往来和军事联系。安峰山强调，任何挟洋自重，图谋损害国家主权和领土完整的行径，都必将遭到全体中国人民的共同反对，也是不可能得逞的。

针对“武统”问题，国台办此前也曾多次强调，我们在台湾问题上的基本立场是非常清晰的，也是一贯的。我们坚持一个中国原则、反对“台独”的立场坚定不移。我们愿以最大的诚意，尽最大的努力，来争取实现和平统一的前景。同时，我们维护国家领土和主权完整的决心坚定不移，决不会允许“台独”势力以任何形式把台湾从中国分裂出去。

责任编辑：刘光博