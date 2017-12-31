原标题：蔡英文年终民调平均值仅3成 较执政首年大幅下降

蔡英文2017年终民调持续走低，全年平均值仅35.5%。（资料图）

海外网12月31日电 “台湾民意基金会”31日上午发布蔡英文民调最新结果。结果显示，蔡英文的声望持续走低，全年平均值仅为35.5%。

蔡英文年终民调持续走低 全年平均值仅35.5%

据台湾“中央社”报道，“台湾民意基金会”31日上午在台大校友会馆举行“2017年终台湾重大民意走向”民调发表会，并公布最新民调结果。结果显示，蔡英文的声望持续走低，仅35.9%民众赞同她的领导方式，但有46.6%不赞同。

报道称，回顾2017年蔡英文声望民调，全年平均35.5%，相较于第一年执政的平均值51.65%，2017年蔡英文民调呈现黯淡的一年。

据悉，“台湾民意基金会”以“整理来讲，您赞同或不赞同蔡英文处理岛内大事的方式，包括重要人事安排与政策”为题目进行民调。结果显示，5.9%的人表示非常赞成，30%还算赞同，31.1%不太赞同，15.3%一点也不赞同，17.4%没意见、不知道或拒答。

“台湾民意基金会”董事长游盈隆表示，回顾蔡英文一年来的声望起伏，有几点可以注意：蔡英文全年声望最高点是9月的46.4%，最低点是8月的29.8%；蔡英文的民调只有3次高于40%，但有8次低于40%，其中一次还低于30%；从2017年整体看来，蔡英文声望全年平均值为35.5%，相较于第一年执政的平均值51.65%，可见蔡英文不是一个受民众爱戴的人。

台媒此前称蔡英文信任度降至执政以来新低 只剩32%

据台湾《中时电子报》12月25日发布的民调数据显示，蔡英文信任度降至执政19个月以来的历史新低，只剩32%，过去最欢迎她的年轻人、高学历族群变成最不满意她的一群人。此外，对民进党感到“反感”的比例已经超过国民党，评论称，这意味着整个民进党已因蔡英文的执政而受到拖累。

从2017年初开始启动每月一次的“民调”数据在2017年6月一度跌到谷底，9月时因“内阁”改组，施政满意度缓和回升。但在过去3个月，蔡英文当局推动“促转条例”等受到广泛争议，民调也再度下滑。

根据民调分析，蔡当局已出现三大警讯。第一，蔡英文的信任度，已降至执政19个月以来的历史新低，只剩32%，施政满意度虽一度受惠“赖神效应”而止跌回升，但近来上涨的，全部都已跌了回去，不满意度重新回到六成以上。第二，过去蔡英文总自认最受年轻人、高学历者欢迎，但如今，这群人已变成最不满意她的一群人。此外，近年来，民进党的政党好感度始终是高于国民党，但现在对民进党感到“反感”的民众比例，已经超越国民党，意味着整个民进党已因蔡当局的执政而受到拖累。

当民众被问到“请问整体来讲，您对蔡英文是信任、或不信任？”有32%的人表示信任，50.7%的受访者表示不信任。若与11月份的民调结果做比较，当时“信任”、“不信任”的比例分别为33.9%和47.7%，显示正向评价在本次是下降了1.9%，负向评价则是增加了3%。

据了解，蔡英文2016年5月刚上任时，支持率高达七成，但只用了3个月满意度和信任度双双跌破五成，遭遇“死亡交叉”。执政一周年后，蔡英文的满意度已跌破三成，跌速之快远超当年的马英九和陈水扁。（海外网 姚凯红）

责任编辑：刘光博