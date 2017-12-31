台湾“拔菜总部”追思抗日先烈 誓与促统相结合

原标题：台“拔菜总部”追思抗日先烈 誓将拔蔡与促统相结合

卢朝财开着“全民拔菜总部”宣传车来台南参加纪念抗日事件的追思活动。（图源：中评社）

海外网12月31日电 一年多来，抗议蔡英文几乎如影随形的台湾“全民拔菜总部”总司令卢朝财，30日在台南参加噍吧哖抗日事件追思活动，他强调“祖先的祖国就是我们的祖国，台湾人就是中国人，当然要回归祖国。”并声言藉“拔菜”的高度、不断的抗争，让推动回归祖国有更多的能见度。

据香港中评社消息，卢朝财30日驾驶招牌的“全民拔菜总部”宣传车抵台南玉井，受邀出席由台湾人民共产党主办的纪念1915年噍吧哖抗日事件追思纪念活动，这一天也是他农历生日，上台致词时，缅怀抗日先烈的牺牲，说到动容处还不禁潸然泪下。

卢朝财会后接受媒体采访表示，他是受邀来参加台南的纪念抗日事件活动，这一天也是他的农历生日，能够参加这项活动，是他人生当中非常有意义的事。他表示，去年在他的生日当天，是在台中市南京路举办纪念南京大屠杀的活动，今年的8月13日在台北，他也有参与相同的纪念活动；而今日则是第一次纪念在台湾土地上、被日本杀害的中华民族先烈，能够在纪念仪式上向先烈们致敬，是他做为中华民族一份子该做的。

卢朝财在台南玉井纪念抗日事件的追思活动上致词。（图源：中评社）

“我想强调的是，祖先的祖国就是我们的祖国！”卢朝财说，我们的祖先是唐山过台湾，也就是来自中国大陆，祖先的祖国当然就是我们的祖国，所以，台湾的祖国就是中国，台湾人就是中国人，当然要回归祖国，不要做不肖的子孙。他接着说“我不只主张两岸和平统一，我还要强烈的、积极的推动回归祖国。其实，也没有什么统一的问题，因为台湾本来就没有离开过（中国），而是因为当年日军侵略，台湾不得已被割让，我们并没离开祖国啊！”

卢朝财表示，台湾经过了日本统治，经过了两蒋时代，我们应该要超越历史，回到祖国；我们不但强烈主张不脱离祖国，更希望祖国用尽一切的力量，帮助台湾人民想要回归的心愿，进一步透过回归，带给两岸更团结、共圆中国梦。他认为，我们现在回归祖国，就像回到一家大公司，是对台湾非常有利的事，为何不做，却要听着政客们洗脑、欺骗大家呢？

“拔菜的行动当然会继续！”卢朝财强调，对蔡英文的抗议行动，他会坚持走下去，他就是藉“拔菜”的高度、不断的抗争，产生一点影响力，让推动回归祖国有更多的能见度，他很高兴现在很多人都知道，在台湾有个“拔菜总司令”，而这个“总司令”是主张台湾要回归祖国的。

“全民拔蔡”与蔡随行（图源：台湾《上报》）

据海外网早前报道，在台湾群众抗议蔡英文的行动中，总有一辆挂着“全民拔菜总部”的宣传车格外引人注目。“全民拔菜总部”发起人卢朝财今年8月8日受访时表示2016年8月，蔡英文上台两个月时，就觉得其没有能力处理台湾的事情，因此早在2016年8月7日就成立“全民拔菜总部”，每场抗争都要出现，以此展现决心，所以，不管是军公教团体抗议或是统派的活动，他都会参加。

卢朝财还称，陈水扁在任时涉贪，他参加倒扁运动，现在转而“拔菜”。现在的民进党当局不承认我们是中国人这点，他非常不解，台湾人就是中国人，台湾的祖国就是中国大陆，不是中国大陆难道是日本吗？做人绝不能数典忘祖，“我是想为中华民族找一条统一路的人，这样能不下定决心来挑战蔡英文吗？”他还成立了两岸和平统一大旗队，要跟“台独”大旗队互别苗头。（海外网 侯兴川）

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