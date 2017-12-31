原标题：台军志愿役差1.5万人缺口 防务部门连降准入门槛
中国台湾网12月31日讯 据台湾《联合报》报道，台湾防务部门去年早早就宣示2018年不再征集义务役，原因是有自信元旦起招募就能达到募兵制计划中17万6400人志愿役目标。但根据统计，2017年台军志愿役总人数仅有15万7108人，而从刚通过“立法院”初审的防务预算案中，也仅估列16万716人，距离目标还差1万5684人，但明年已无义务役士兵可补充人力。
值得注意的是，台湾防务部门近年在办理志愿役招募过程中，为改善募兵绩效，达成各年度所订志愿役员额招募目标，除一方面向“行政院”争取相关福利待遇的提升以增加诱因外；另一方面又不断放宽招募条件以扩大选兵来源。如在志愿士兵方面，报考年龄上限由原26岁提高至32岁；学历从原一律需高中（职）以上学校毕业，增加纳入具特殊体能、技能或专长的初中毕业生；对于特殊军种等，放宽身体任何部分不得有刺青、纹身的限制；并接受曾受拘役或受感训处分者、曾受处分但获准易科罚金执行完毕、裁定得易服社会劳动执行完毕、受缓刑宣告期满未经撤销者。
防务部门近年来不断放宽招募条件，显示兵员的获得及维持不易，但如此台军未来素质堪虑，恐有违募兵制计划原欲“招募优质人力”的初衷，亦不利于“优化人力素质”、“提升军人形象”目标的达成。军人业务性质迥异于一般民间行业或公教人员，一旦所用非人，代价不斐。“立法院”建议防务部门应重新审酌现行志愿役官兵相关招募政策，避免其执行因过于着重提升招募绩效而滥竽充数。（中国台湾网 高旭）
来源：中国台湾网
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