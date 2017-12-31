香港大学生走私仿真枪配件22件 深圳检方不起诉

原标题：香港大学生走私仿真枪配件22件被查 检察院不起诉

深圳市人民检察院微信公号消息，这是一起简单的案件。今年5月2日，一名香港大学生，在从罗湖口岸入境时，海关从其随身携带的行李内，查获出未申报的仿真枪配件22件。经鉴定，上述配件，可组装成两支枪支。

嫌疑人小李自述说，他碰到一个陌生男子，让他帮忙带东西过关，有300港币的酬劳，他就答应了。该男子给了他一个封住的黑色胶袋，他完全没想到，里边竟然是枪支配件……

可能有不少人会觉得，带几支仿真枪有什么大不了的？深检君要告诉您，根据刑法规定，小李的行为已经涉嫌构成“走私枪支罪”，该罪的基本刑期是七年以上有期徒刑，情节较轻的，处三年以上、七年以下有期徒刑；情节特别严重的，还可能处无期徒刑……

惊讶吧？意外吧？

小编要特别强调一下，海关旅检通道都有出入境须知和电子告示，一定要仔细阅读，随便“带货”的后果你难以想象。比如，小小一盒铅弹，走私500发就构成犯罪，2500发，那就是七年以上的重刑……而止咳水被列入毒品范畴后，由于毒品犯罪没有数量限制，携带某夫人止咳露入境的行为，原则上已经触犯刑法了啊……

回到本案，真要将这个涉世不深的年轻人送上法庭么？

案件承办人、深检君公诉部副部长张若平没有一诉了之，他详细了解了案件背后的情况。原来，小李是香港一个专业进修学校的全日制在读学生，平时表现良好，没有犯罪前科。他患有地中海贫血症和胃气病，需常年治疗。他因家境贫寒，想减轻父母的负担，所以违规帮人带货。涉案的这两支气枪比动能虽然大于1.8焦耳/平方厘米，但是杀伤力有限，且被及时查获，未流入社会。小李归案后能如实交代供述，认罪认罚，在本案中受他人指使系从犯，可以减轻或者免除处罚……

经过充分讨论、慎重考量后，深检君对他作出了相对不起诉的决定。

就在29日上午，深检君在检务大厅召开该案的不起诉宣告会。小李本人及辩护律师、侦查机关代表、小李的父母参加了宣告会。5位人大代表、2位人民监督员受邀旁听。张若平主持了宣告会。

小编在现场看到，可能因为长期患病，刚满20岁的小李看着比实际年龄要小很多，他身材瘦削文弱，脸上还带着一股学生特有的单纯气质。他的父亲憨厚老实，母亲双眼红肿，小编几次看到她抬手拭泪……

面对庄严国徽，检察官郑重宣告，小李因为犯罪情节轻微，可以免除刑罚，决定对其不起诉。这一决定，侦辩双方均无异议！

检察官就我国枪支管理的法规做了释法：“每个国家都会根据自己的国情制定相关的枪支管理法律。我们国家采取了非常严格的管理办法，这虽然存在着一定的争议，但也应该看到，正是因为我们国家对枪支的严管，使得社会治安总体可控，基本杜绝严重的枪击案件的发生。每一个跨境的人员都必须要对该法域的法律有充分了解的义务……”

在训诫环节，检察官看着对面的大男孩，严肃而诚恳地说：“作为一名大学生，又是成年人，你理应知道自己的行为涉嫌违法犯罪。如果你被起诉到法院，留下犯罪记录，可能对你的一生都会有影响。希望你能认真反思，吸取教训。你出事后，你的父母非常忧虑……”

在这平和而充满关切的语句中，小李低下头，喃喃说：“我知道自己错了……”

检察官又拿出几十份针对走私犯罪的宣传海报和一些宣传手册交给他，“也请你和家人将这些宣传资料带到香港，在合适的地点张贴、向人群发放，尽可能去避免更多的香港同胞因为对大陆法律不了解，触犯法律，而成为走私犯罪团伙的工具。”

宣告结束后，深检君邀请旁听人员进行了座谈。海关的同仁对不起诉决定表示支持，并希望借助这种形式，把相关出入境规定和执法理念传播出去。几位人大代表更是表示，“惩罚只是手段，教育才是目的。你们的做法非常好，必须加大宣传力度，让老百姓不要因为无知犯法。”

一位人大代表动情地说，“作为一名母亲，看到他的妈妈落泪时，我感同身受，也想掉眼泪。但我对自己说，不能流眼泪，我希望能做一些事情，让他们获得温暖，知道感恩，把这些走到危险边缘的人拉回来。”

检察官张若平说，“我们不能只是单纯就案办案，处罚一个犯罪情节轻微的人，会让他对社会满怀怨气；反之，他的确有错，但是司法机关给了他出路，他就会对社会心怀感激。我们要让被破坏的社会关系得到修复，而不是制造新的矛盾，带来更大的伤害。这也是深检君一直秉持的司法理念。”

中午的鹏城，阳光温暖，天空蔚蓝。小李办完相关手续，和父母相携离开了检察院。这个新年，相信他会终身难忘。而深检君也希望，每个人都能知法守法，平安喜乐地度过每一天。

来源：深圳检察院微信公众号

责任编辑：张义凌