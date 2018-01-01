台北跨年烟火秀落焰吹向人群 致多人烫伤(图)

大直美丽华烟火秀落焰砸向人群，所幸救护站立即协助清理伤口降温，并未有人送医。图片来源：台湾《中时电子报》
原标题：台北跨年烟火秀疑因风势太大落焰吹向人群，致多人被烫伤
中国台湾网1月1日消息，为欢庆2018年到来，昨日台湾岛内各地多处知名景点均安排了大小不一的烟火秀表演，台北大直美丽华商圈也安排了焰火施放，吸引不少民众前往欣赏。但据台湾《中时电子报》、《中国时报》报道，就在喜迎2018到来的焰火射向空中划出美丽弧线后，疑因风势太大，竟将高温落焰吹向观赏人群中，造成多人烫伤。所幸经现场救护站人员立即协助降温、清创后并无大碍，随后伤者即自行离去。
目睹意外发生瞬间的其他民众则是余悸犹存，事后直呼太可怕了，简直跨年惊喜变惊吓。
大直美丽华焰火意外伤者，在现场救护站人员处理后，所幸并无大碍。图片来源：台湾《中时电子报》
来源：中国台湾网
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