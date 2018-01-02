原标题：大陆女游客赴台跨年遭男子辱骂：“死阿陆” 安静点
海外网1月2日电 2017年12月31日跨年夜，一男子在台北捷运上看一旁交谈的大陆游客不顺眼，竟辱骂其“426”（“死阿陆”，对大陆人的蔑称），行为形同霸凌。该男子的行为随后引来台湾网友的声讨，认为其“丢台湾人的脸”。
据台媒报道，迎接新年的到来本是一件开心的事，但跨年夜时，台北捷运却有一名男子疑似情绪不佳，见一旁交谈的大陆游客不顺眼，直接开呛，“426（“死阿陆”，对大陆人的蔑称），可以安静一点吗？”
之后列车进站，乘客上车后，这名男子还不罢休，再飙骂不雅字句，夸张行径全程被一旁的学生乘客用手机拍下，并向台媒投诉。消息发布后，许多台湾网友对男子进行口诛笔伐，称其“丢台湾人的脸！”还引起了网友对“为何旁边没有台湾人阻止”的讨论。
拍摄视频的王姓学生称，31日晚，台北市举办跨年倒数活动，结束后搭捷运返家时，捷运站一名等列车的男子，竟只是因为听到两名年轻女大陆游客在交谈，就开始辱骂她们，女游客进到车厢内后，他还继续跟到里面骂道，“靠夭啦，可不可以安静一点”，声音大到惊动其他乘客，男子甚至还脱口骂三字经。
这名学生表示，两名大陆游客听到男子破口大骂并没有回应，只是默默地走到其他位置，他觉得男子的行为形同霸凌，实在为这两名陆客感到无辜，捷运车厢内并非只有大陆游客在交谈，也有其他乘客在聊天，男子只是因对方是大陆人，就破口谩骂，这种行为相当不理性，十分丢台湾人的脸。（海外网 杨佳）
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