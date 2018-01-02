台退役军官叫嚣:解放军军机绕台是台军练靶机会

原标题： 台退役军官叫嚣：解放军军机绕台是台军“练靶机会”

（资料图）

海外网1月2日电 解放军军机绕台已趋常态化，日前，台退役军官称台军“制空战略太保守，显得示弱”，并叫嚣解放军军机频频绕台是台军“练靶的机会”，称“让台军有事可做，有一个明确的假想目标”。对此言论，台网友回怼称“大陆飞机是靶机？开第一枪试试。反正不是自己去牺牲，就说大话。”

据台湾联合新闻网消息，对于解放军军机远航这个问题，台退役军官王长河称，“台军对台湾周边的空中动态，全掌握得一清二楚。”王长河称，解放军是在做“防御性的前出”，而非攻击性前出；亦即，解放军目前是在试探、在尝试，“我觉得距离成熟还有一阵子！”王长河又说，从解放军的远海长航训练看，也展现出一股自信；若跟昔日作对比，背后是解放军军力大幅提升后产生的自信。

王长河称，台军仍谨守在“战术防御型”空军，会显得台军“示弱”。对于解放军军机频繁进出第一岛链，他叫嚣，解放军给了台军一个目标，“这是一个练靶的机会”，就是让台军有事情做，有一个很明确的假想目标。

网友评论截图。

对此言论，台网友丝毫不买账，有网友怼这位退役军官只会讲大话，“大陆飞机是靶机？开第一枪试试。反正不是自己去牺牲，就说大话。”；还有网友细数台军老旧装备，讽刺台当局只会吹嘘；有的网友则是点破蔡当局幻想“美国出兵保台”的泡沫。

日前，蔡当局首份防务报告公布，解放军军机军舰绕台共25次。台防务部门26日公布2017年防务报告书，也是蔡当局任内公布的第一本防务报告书。据绿媒报道称，针对近期解放军绕台次数爆增，报告书中首次公布解放军军机与军舰绕台的航次表，共有23次军机绕台，及2次航母绕台，并大量运用“资讯图表”。

对于解放军军机绕台常态化，台军甚至发出声明，今后不再发新闻。海外网早前报道，台防务部门称，大陆机、舰远海长航已常态化，如无特殊状况，将不另行发布。还说，“台军持续坚守岗位”，“按‘经常战备时期突发状况处置规定’派遣机、舰严密监侦与应处”。解放军军机已多次绕台，让岛内“独派”高度紧张。

关于解放军军机绕台，国台办新闻发言人安峰山表示，国防部和国台办的新闻发布会已经多次明确表示过，这是计划内的例行性训练，大家慢慢就习惯了。

空军新闻发言人申进科大校表示，党的十九大胜利召开后，空军着眼提升新时代打赢能力，开展了一系列远海远洋训练，战机航迹不断远伸，体系能力越练越强；空军开展远海远洋训练，符合相关国际法和国际实践，这是空军的使命所在、职责所在、担当所在，合法、合理、合情，还要按照既定计划一如既往，飞得更远更深。

责任编辑：刘光博