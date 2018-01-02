原标题：台检方公开回应新党青年被带走 扬言这事还没完

北检今召开侦结记者会，将周泓旭依涉犯“国安法”追加起诉，并案高等法院审理。（图片来源：台媒）

海外网1月2日电 日前，台当局将“新党四青年”强行抓走，闹得沸沸扬扬。今日（2日），台北地检署就此召开侦结记者会，非但没有给出任何解释，还再次声称新党与陆生周泓旭“有关系”，将矛头又指向周泓旭，要追诉其“国安罪”。

2017年12月19日，新党青年王炳忠、侯汉廷、林明正、陈斯俊、王炳忠的父亲及前助理6人遭台“调查局”搜查并带走，还被扣上了违反“国安罪”的帽子。今日，台当局再次声称新党与陆生周泓旭有关系，还扬言要对周泓旭“依涉犯国安法追加起诉，并案高等法院审理。”

针对台当局声称陆生周泓旭涉嫌所谓的“共谍案”，国台办新闻发言人马晓光早前表示，“纯属蓄意捏造，制造事端。”在“台独”势力大肆渲染“大陆在台情报渗透严重”之际，发生此事，背后动机令人狐疑，先是干扰两岸正常的校际交流，现在又在赴台就读的大陆学生身上做文章，只会进一步伤害两岸教育交流和同胞感情，恶化两岸关系。

王炳忠等人还原被抓细节：当场被锁喉带走

2017年12日20日上午11时，新党召开记者会，几位当事人均现身披露被抓细节。

在记者会现场，侯汉廷等人依次发言，对被抓细节进行了还原。侯汉廷首先发言称，“台检调人员未告知我母亲他们的真实身份，我母亲被骗开了门”，开门后，才被告知他们身份。他希望能找律师看法条，但被禁止找律师，也不被允许看法条，对方只说检察官到时会给他。侯汉廷质疑，既然他是证人身份，不能见律师就算了，为何连看法条的权利都没有？侯汉廷表示，他遭受无情又残酷的暴力对待，让他知道法律对民众的侵害是多么严重。

“锁喉勒着脖子上车，比黑道还黑道，态度凶狠！”王炳忠痛批。他还接连发问，“既然我们是证人，为何搞得像抓人？超过18小时不断被问话讲话，为何不是去法庭？”对于调查人员在住处找到人民币一事，王炳忠回应称，不存在任何大陆提供金钱的事情，钱是他在大陆出书所得，书名叫《我是台湾人，更是中国人》。

“19日一早被调查员搜索并很快被拘提，等于是直接被当被告来处理，这是绿色恐怖吗？”林明正提出质疑。他还称“没有律师陪同，在不懂法条的情况下被讯问，实在令人错愕。”

也是当天一大早，陈斯俊就接到电话，被要求立刻开门，七个黑衣人随后闯进他的房门，查扣了手机，让他都无法跟母亲联络，到目前为止都不敢回家，因为不敢看房东太太的眼神。陈斯俊痛批，“为什么‘解严’都30年了，还可以以逮捕的方式拘提证人？”。陈斯俊红了眼眶，泣诉“民进党完全无法体会小老百姓的感受！”

针对四名新党人士被台当局搜查带走一事，2017年12月27日上午，国台办发言人安峰山表示，在事发当天，我办已经表达了严正谴责的立场。解决台湾问题，实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同愿望，也是中华民族的根本利益所在。我们对坚持一个中国原则，坚决反对“台独”，主张两岸和平统一，积极维护和推进两岸关系和平发展的台湾政党、团体和人士表示高度赞赏。台湾当局袒护和纵容“台独”分裂分子，打击和迫害主张两岸和平统一的力量和人士，破坏两岸关系和平发展，自然激起两岸民众的强烈愤慨和共同反对。

张志军谈新党青年被抓：再搞“台独”，大陆必定出手

2017年12月27日上午，中共中央台办、国务院台办主任张志军在成都出席2017年全国台协会长座谈会。在两个多小时的报告中，张志军谈及当前两岸关系形势时指出，最近台湾当局检调部门搜查了新党四位年轻人，对岛内反“独”和支持和平统一的力量进行打压，“大家都很清楚新党的态度，他们在支持和推动两岸关系和平发展，在两岸青年交流方面做了很多工作，也主张和平统一。 ”

张志军表示，新党主席郁慕明前不久率团来访大陆，中央台办也与其进行座谈交流，针对更好服务在陆台商台胞之议题充分交换意见。张志军特别指出，新党是为了维护台胞的合法权益来进行沟通的。

谈及新党青年遭台当局调查，张志军则批判，这些年来，岛内“台独”势力的动作，反倒没被处理，“岛内只允许‘台独’分子放火，就不许主张和平统一的人点灯？什么道理？岂有此理！”

27日，全国台协会长座谈会结束后，张志军又向媒体补充了对新党青年被抓事件的看法。张志军表示，中共十九大确定的对台大政方针特别指出，我们要继续推动两岸关系和平发展，要推进祖国和平统一进程，所以我们对在台湾岛内主张两岸关系和平发展、推动两岸交流合作与国家和平统一进程的政党、团体、人士一直予以高度赞赏，我们也看到这些年来他们为此做出了大量工作，“我相信，主张两岸关系和平发展、促进两岸同胞亲情福祉、推动和平统一进程的力量是两岸的主流，这种发展大势是阻挡不了的。”

在谈及十九大报告的对台精神时，张志军表示，十九大讲到对台部分，全场响起了七次掌声，讲到反对“台独”那一段共有四句话，每一句话都爆发出热烈掌声，“这不是安排好的，是全场自动爆发出来的掌声，说明它代表了全党、全体人民的心声。”

张志军进一步指出，台湾如果真的搞“法理台独”、“激进台独”，触犯、踩踏到大陆的红线，“大陆就没有别的办法，我们必定会出手。”

责任编辑：张建利