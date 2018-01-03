原标题：台军月历封面女兵装扮不伦不类 网友：以为在选美

台湾海军推出的2018台历

海外网1月3日电 日前，台湾海军推出的2018年公益台历，因其海报拍摄风格而备受争议。台湾海军退役将领在脸书上发文痛批：“不伦不类”。

据台湾《联合报》报道，台湾海军司令部日前以“暖心英雄”为主题推出新年台历，台媒形容画面中“猛男配靓女”，直呼“超吸睛”。不过，画面露骨的台历也饱受争议。

台湾海军退将兰宁利在脸书上发帖炮轰，今年的台军月历“翻到第一页就已经气结”。兰宁利表示，一个军种的年历正是突显军种的军威与明天，图文并茂，也是军种招募人员的最佳宣传资料。但月历中女性的头发“不伦不类”能代表台湾海军？

“是选美？还是秀场卖艺？”他也质疑台军的宣传方式：“这种讨好和骗术只会换得更大的瞧不起，我们要的是不怕磨练的勇者而不是弱不经风的‘妈宝’，台‘政战部’这种媚俗的作事方法，有你们跟没有你们有什么两样。”

台历出版后也引来了不少岛内网友的反感。

有网友表示：“这pose还以为是某家航空公司的空姐呢。”“呵呵，是女战士、女军官，不是应召女和坐台女，拜托军方有点分寸好不好！”也有网友讽刺民进党，“本质就是诈骗集团，当然所有的宣传，只有骗！”

责任编辑：初晓慧