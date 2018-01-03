台“公投法”3天后实施 “独派”或触及两岸底线

原标题：台“公投法”3天后实施 “独派”或搞事情触两岸底线

台湾民众投票。（台媒资料图）

海外网1月3日电 2017年12月12日下午，台湾“公民投票法”修正案在台湾立法机构三读通过，台湾地区领导人蔡英文今天（3日）公布了台湾“公投法”修正后的条文，3天后，台湾“公投法”将实施。早前，就“公投法”的三读通过议题，北京联合大学台研院两岸关系研究所所长朱松岭接受海外网采访时表示，岛内一些“独派”团体在两岸议题方面打擦边球的机会可能会进一步增加，很可能会触及到两岸底线。

经蔡英文公布 台湾“公民投票法”将于3天后实施

2018年1月3日，蔡英文公布了台湾“公投法”修正后的条文，3天后，“公投法”将实施。据台湾《中时电子报》报道，台湾“中选会”表示，若以2016年台湾“大选”选举人总数1878万2991人计算，提案门槛为1879人，联署门槛为28万1745人，且有效同意票达投票权人总额四分之一以上者，即为通过。

台湾“中选会”表示，在提案阶段，未来提案人提案后，“中选会”将在30日内完成审核，户政机关会在15日内完成提案人名册查对，若符合规定，相关立法机构及行政机构会在30日内提出意见书；在联署阶段，提案人之领衔人10日内领取联署人名册格式或电子联署系统认证码，并于6个月内提出联署人名册，经“中选会”审查，若认定符合规定，户政机关会在30日内完成联署人名册查对，再经“中选会”认定符合规定，将在10日内公告“公民投票案”成立。

台湾“中选会”还称，“公投案”成立后，“中选会”将在“公民投票日”28天前发布“公民投票”公告，并举办至少5场发表会或辩论会，随后编制公报及公开在网上，进行投票准备，“中选会”表示，公告成立后1个月起至6个月内举行“公民投票”，投票完毕7日内，“中选会”将公告“公投”结果。

“独派”强力推动“公民投票法”通过 蔡英文激动了

据台湾《东森新闻云》报道，台湾“公民投票法”修正案三读通过后，“公投”年龄下调到18岁；“公投”提案门槛由5%降为1.5%、“公投”通过门槛由同意票达投票权人总额1/2降为1/4；“公投”联署门槛由5/1000降为1/10000；确定废除“公投审议委员会”，主管机关改为“中选会”。对于“公民投票法”修正案获得三读通过，朱松岭称，这是林义雄等率领岛内一批“独派”团体等强力推动的结果。

台湾“公民投票法”修正案三读通过后，蔡英文随即在脸书发文称，“这是一个历史时刻”。“时代力量”也发表声明称，“兴奋激动”，民进党团总召柯建铭称，“感动之情难以言喻”，这是民进党30年来的坚持，“相信经过此次‘修法’，台湾将迈向另一个里程碑”。民进党、蔡英文为此如此激动呢？朱松岭指出，“公民投票法”之所以获得通过，蔡英文向以林义雄为首的一批老的民进党人和深绿团体让步妥协是重要原因，这也有助于蔡英文获取他们的支持。“公投”是林义雄等“台独”分子非常重要的理念，甚至将其和所谓“台独”放在同等位置。三读通过前，由于“公投”门槛较高，岛内“独派”势力无法推动许多“公投”议题，对此很是郁闷。“公民投票法”的三读通过，使民进党内老的“台独”分子的“公投”理念得以实现。

“公投法”是一把双刃剑 会对民进党施政产生不利影响

“公民投票法”的三读通过，一方面通过法定程序将民进党的“公投”理念落到实处；另一方面，也否决了“独派”团体把领土变更等纳入“公投”的意图。岛内围绕“公投法”修改的较量暂时告一段落，岛内政治势力达成新的妥协。

民进党及蔡英文对“公投法”通过比较激动，但是，“公投法”是一把双刃剑。朱松岭称，“公民投票法”三读通过后，岛内政治局势趋于复杂，朝野势力等有了更大通过“公投”操弄政治议题的空间。提案门槛降低后，与民进党一致的提案将容易获得通过，与此同时，与民进党不一致提案的通过也将比较容易。这会对民进党执政产生不利影响。

责任编辑：张迪