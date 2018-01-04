媚日不改 绿营参选议员广告现日文还辩称创意(图)

原标题：媚日不改！绿营参选议员广告惊现日文还辩称“创意”

民进党台北市中正万华区市议员参选人陈彦丞于西门钉的广告板上出现日文字。（图片来源：台媒）

海外网1月4日电 日前，绿营参选广告版惊现日文，引来台网友炮轰。据台媒报道，台北有民众经过西门钉被一个竞选议员的巨型广告板吸引，原因是广告板上除以中文写上“题目：我的愿望”的竞选口号外，下方竟附上日文。

网友评论截图

照片被转载到社交网后，有网友质疑“难道选的是日本特别行政区议员？有需要这样媚日？”；更有网友对应其参选题目讽刺道“题目：我的奴性”。据广告板的主角、台北市中正万华区市议员参选人陈彦丞则辩称这是“创意”，在广告板加入日文字，是因为他曾在日本留学，又当过日语教师，故希望把个人背景放进广告内。

据悉，陈彦丞是台北市前议员陈嘉铭的儿子，也是角逐台北市中正万华区市议员的绿营新人。对于陈彦丞的创意，有网友不表认同，认为这是“卑躬屈膝”的表现。网民甚至联想事件与民进党上台后积极推动“去中国化”有关，举例指台中市长早前便建议恢复兴建带有日本色彩的“鸟居”。该网民直言，“难道我们现在还处在‘殖民’时期吗？”

说到绿营媚日作派，不得不提蔡英文。据海外网早前报道，蔡英文刚上任不久，就因“日本核食输台”遭民众抗议，但仍无视民意执意宣布台对日交流窗口“亚东关系协会”更名为“台湾日本关系协会”，企图提升所谓的“台日实质关系”。在文化方面，蔡英文更是被台湾网友骂得一头狗血。在台认证客语混入日文，还在今年台北灯节将妈祖设计成日本动漫人物，刻意将台湾与大陆妈祖文化划分界线，诸如此类种种，当时，台湾网友们就忍不住向蔡英文发出怒问“你的母语难道是日语？”

对于绿营的一连串媚日行径，台湾大学政治系教授张亚中曾指出，一大群绿营政客，谈到日本马上变得和颜悦色、俯首陪笑，这群李登辉的徒子徒孙不仅是要“去中国化”，还要透过美化殖民统治来向日本输诚。这种心态，只会让日本人更加看不起甚而利用台湾。张亚中提醒，奉劝“李登辉们”、“蔡英文们”，“脱中入日”终究只是一场无明悲哀的闹剧而已。

责任编辑：张建利