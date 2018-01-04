媚日不改 绿营参选议员广告现日文还辩称创意(图)

原标题：媚日不改！绿营参选议员广告惊现日文还辩称“创意”
海外网1月4日电 日前，绿营参选广告版惊现日文，引来台网友炮轰。据台媒报道，台北有民众经过西门钉被一个竞选议员的巨型广告板吸引，原因是广告板上除以中文写上“题目：我的愿望”的竞选口号外，下方竟附上日文。
照片被转载到社交网后，有网友质疑“难道选的是日本特别行政区议员？有需要这样媚日？”；更有网友对应其参选题目讽刺道“题目：我的奴性”。据广告板的主角、台北市中正万华区市议员参选人陈彦丞则辩称这是“创意”，在广告板加入日文字，是因为他曾在日本留学，又当过日语教师，故希望把个人背景放进广告内。
据悉，陈彦丞是台北市前议员陈嘉铭的儿子，也是角逐台北市中正万华区市议员的绿营新人。对于陈彦丞的创意，有网友不表认同，认为这是“卑躬屈膝”的表现。网民甚至联想事件与民进党上台后积极推动“去中国化”有关，举例指台中市长早前便建议恢复兴建带有日本色彩的“鸟居”。该网民直言，“难道我们现在还处在‘殖民’时期吗？”
说到绿营媚日作派，不得不提蔡英文。据海外网早前报道，蔡英文刚上任不久，就因“日本核食输台”遭民众抗议，但仍无视民意执意宣布台对日交流窗口“亚东关系协会”更名为“台湾日本关系协会”，企图提升所谓的“台日实质关系”。在文化方面，蔡英文更是被台湾网友骂得一头狗血。在台认证客语混入日文，还在今年台北灯节将妈祖设计成日本动漫人物，刻意将台湾与大陆妈祖文化划分界线，诸如此类种种，当时，台湾网友们就忍不住向蔡英文发出怒问“你的母语难道是日语？”
对于绿营的一连串媚日行径，台湾大学政治系教授张亚中曾指出，一大群绿营政客，谈到日本马上变得和颜悦色、俯首陪笑，这群李登辉的徒子徒孙不仅是要“去中国化”，还要透过美化殖民统治来向日本输诚。这种心态，只会让日本人更加看不起甚而利用台湾。张亚中提醒，奉劝“李登辉们”、“蔡英文们”，“脱中入日”终究只是一场无明悲哀的闹剧而已。
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