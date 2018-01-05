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驻港部队副司令员廖正荣接任驻澳门部队司令员

驻港部队副司令员廖正荣接任驻澳门部队司令员
2018年01月05日 21:46 新华社
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资料图：廖正荣资料图：廖正荣

　　新华社澳门1月5日电 中国人民解放军驻澳门部队发布消息：根据中央军委主席习近平签发的命令，驻澳门部队司令员王文少将轮换交流到省军区任职，驻香港部队副司令员廖正荣少将接任驻澳门部队司令员。

　　日前，解放军南部战区司令员袁誉柏中将宣布了驻澳门部队司令员调整任职命令。

　　廖正荣表示，将与驻澳门部队政委周吴刚一起率驻军全体官兵，坚定贯彻“一国两制”伟大方针，严格依据《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》和《中华人民共和国澳门特别行政区驻军法》，忠诚使命、履职尽责、爱澳亲民，推动驻军建设向着新时代强军目标迈进，为维护澳门长期繁荣稳定作出积极贡献。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222

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