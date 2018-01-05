台湾政治大学将选新校长 马英九入列遴选委员名单

原标题： 台湾政治大学将选新校长 马英九龙应台入列遴选委员名单

据台湾媒体报道，台湾大学于今（5）晚选出校长人选，而台湾政治大学（以下简称“政大”）也将正式启动新校长遴选作业。政大校方今（5）日召开校务会议，将选出校内18位校长遴选委员。据了解，台湾地区前领导人马英九以及前“文化部长”龙应台、“国安会”前秘书长苏起等人将入列。

此次遴选系因校长周行一在上次校务会议上宣布不续任而展开的遴选作业。台媒报道称，政大校内的遴选委员候选人名单，入列的有台湾地区前领导人马英九、前“文化部长”龙应台、“国安会”前秘书长苏起等人，也有“监察院副院长”孙大川、“原民会副主委”伊万纳威，业界代表则有和硕联合科技董事长童子贤等人。

18位遴选委员被选出后，将与台湾“教育部”派任的3位代表共组遴选委员会，11月前选出政大新校长。

对此，有声音指称，该份名单上的有些遴选人蓝色色彩浓厚。但其实，马英九与苏起皆曾在政大执教过，并非与政大毫无渊源，而龙应台则是在马英九执政时期出任过“文化部长”。

来源：中国台湾网

责任编辑：桂强