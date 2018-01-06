台屏东又有饭店倒闭 屏东女儿蔡英文为乡亲带来啥

原标题：垦丁又有饭店倒闭 屏东女儿蔡英文为乡亲带来啥？

图为台湾旅游业者资料图（图片来源：台媒）

海外网1月6日电 据台湾中时电子报6日报道，台湾屏东县车城乡垦丁泊逸渡假酒店今（6）日起停业，60名员工面临失业。饭店营运总监王柏弘坦言，大陆游客减少和“一例一休”成本增加是饭店倒闭的主因。讽刺的是，屏东是台当局领导人蔡英文的老家，但号称是“屏东女儿”的蔡英文上台后，陆客却大幅下跌，屏东乡亲不禁要问：蔡英文执政究竟带给老乡带来了什么？

屏东县旅馆公会顾问林育先接受访问时指出，泊逸酒店倒闭与消失的陆客有关，该饭店位于车城乡海口，距垦丁大街与南湾等地人潮较远，一旦垦丁人潮无法产生外溢效果，周边地区饭店生意就会受到波及。

林育先表示，过去“统独议题”在屏东并非票房，但政党轮替后，屏东的乡亲开始在思考“屏东女儿蔡英文”究竟能为屏东人带来什么？维持现状的结果是陆客消失，岛内饭店都在苦撑，恒春地区旅馆业绩至少掉了五成，还有部分垦丁民宿已在找买家脱手。在陆客锐减、僧多粥少的情况下，业者受到冲击是必然的。恒春居民苦哈哈，陆客锐减不只影响饭店，还包括餐厅、风味小吃、伴手礼、民宿及导览业者生计。陆客消失牵一发动全身。

林育先说，这几年屏东乡亲组团赴大陆交流比例不少，去后返台都对大陆进步称赞不已路。他担任屏东县党部书记长时也规划乡亲赴北京，包括屏东玛家乡乡长梁明辉等人也在去年春节赴北京贩售农特产红藜等。北京消费力惊人，梁乡长带去的红藜不到两天就被抢购一空，玛家乡亲对于那次推介会交流心满意足。

台湾观光业界人士表示，如今的台湾旅游业哀鸿遍野，很多主要面向陆客的旅馆、游览车、购物店均已倒闭，即使仍在维持的，收入也在断崖式下降，至今仍看不到停损点。从日月潭到阿里山，从垦丁到野柳，一大批景点都被被旅游的寒风吹了一年多。而对于未来，旅游业者更是普遍表示悲观，一句句“不可能啦！”道尽心中无奈。

责任编辑：张建利