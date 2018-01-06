被武警驱离 台湾驻尼日利亚“代表处”人员认怂了

“台湾驻尼日利亚代表处”日前被曝从尼国首都阿布贾搬迁到商业城市拉各斯，预计于5日开始对外运作。知情人士还透露称，馆处名称也将改为“驻尼日利亚台北贸易办事处”。

台湾“中央社”5日报道称，台涉外部门已表示，驻尼日利亚代表处早在去年12月8日就已从阿布贾搬到拉各斯，之后，也告知位于台北市的“尼日利亚驻台湾商务办事处”迁离台北。

“尼日利亚驻台湾商务办事处”5日也对此表示，已收到通知，搬迁时间与地点等事宜还在等待本国政府的指示。

2017年1月尼日利亚对台湾提出迁代表处的要求后，台湾“外交部”及驻尼代表处人员一直在协商，但多方尝试宣告无效。2017年6月30日，尼日利亚又派遣25名武装警察，将台北驻尼代表处封锁，并强制台湾人员离开代表处。

台“外交部”发言人王佩玲去年1月曾抗议尼日利亚政府要求台驻外机构搬离。

当时台当局扬言要展开“外交报复”，将在台驻尼日利亚代表处完成迁移后，同步要求尼驻台单位迁离台北市。

而在过去的2017年，台湾在“外交”上可谓碰壁频频，继最重视的“友邦”巴拿马与台“断交”之后，台湾五个驻非“邦交国”也要求台湾将设在其境内的“代表处”改名。其中包括尼日利亚、巴林、厄瓜多尔、迪拜与约旦。此外，台当局还透露，另有两个“邦交国”也已亮起“黄灯”，更有外国专家表示，尼加拉瓜可能就是下一个与台“断交”的国家。

尼日利亚总统布哈里在阿布贾总统府会见中国外交部长王毅

对于台非“邦交国”要求台“代表处”改名一事，外交部发言人陆慷此前已郑重表示，“我们的立场非常清楚，坚持一个中国原则是国际社会的人心所向、大势所趋，同时也是世界各国同中国建立外交关系和发展友好合作的重要政治前提和政治基础。中国政府对有关国家遵循一个中国原则处理涉台问题表示高度肯定和赞赏”。

责任编辑：刘德宾 SN222