“时代力量”绝食抗议蔡当局 台艺人:来作秀的吧

原标题：“时代力量”抗议蔡当局 黄安：“小台独”闹“大台独”

“时代力量立委”在蔡英文办公室前绝食抗议。（图片来源：台媒）

海外网1月7日电 1月5日，因不满蔡当局推动“劳基法修法”即所谓“一例一休修法”，“台独”政党“时代力量”的5位“立委”从5日傍晚起聚集到蔡英文办公室前静坐绝食，称将坚持到蔡英文出来面对，给大家一个交代。

不过，对于5位“时代力量立委”要绝食抗议的说法，有网友留言称，“晚上11点30分左右，看到你们这群人吃宵夜”、“多作秀一点，因为你们的作秀时间没剩多少了”。

还有网友已经准备好了小板凳，要观看这场作秀大戏：“能撑多久？让我们继续看下去”。

黄安（资料图）

说好的绝食呢？这也让台湾艺人黄安也看不下去了。

据联合新闻网报道，7日，黄安在微博发文表示：“俗话说，怕热就不要进厨房。‘台独’政党‘时代力量’跑去蔡英文办公室前绝食静坐抗议蔡英文。这是‘小台独’抗议‘大台独’么？”“说穿了，你们是来作秀的吧？”

黄安嘲讽时说：“绝食静坐抗议是不是？那就来玩真的，别管什么低温、低血糖，蔡英文不出来？‘时代力量’就饿死在总统府前！”

他表示：“玩不出新把戏了吧，黄国昌你们那一套早就被台湾人民看穿啦！同样的，你们搞‘台独’也是假的，升官发财才是真的吧。”

黄安称：“黄国昌，你真丢尽了姓黄的脸！爱表演，可以来娱乐圈混啊！不过，你进娱乐圈也不如我，而且，我一定举报你，一定！”

“时代力量”——“台独”的急先锋

“时代力量”是由岛内2014年“反服贸运动”催生而窜起的，于2015年1月份成立。表面上，短短不到一年的间便成为了台湾政坛的一匹黑马，但岛内舆论认为，在反服贸期间，民进党便暗中支持“时代力量”，“时代力量”主要是靠汲取民进党的奶水而壮大。该党在台湾“立法院”开议后不断抛出议题，几个“修法”提案几乎都和民进党重叠，被讥讽为“收割党”。此外，“时代力量”和民进党还因交换委员会引发争执。该党成员年轻气盛，惯常走暴力冲撞、街头抗争路线，破坏法治秩序和社会稳定，遭到岛内舆论谴责。该党头面人物追随老牌“台独”分子亦步亦趋，不久前还“拜会”了李登辉。在两岸协议监督条例问题上，“时代力量”日前抛出所谓“我国与中华人民共和国缔结协议处理条例草案”，将两岸关系定位为“国与国”关系。

曾提案“修宪”主张“告别一中”

2016年6月7日，“时代力量”“立法院”党团曾举办党团大会记者会，表示将提出三项“修宪”案，包括废除“一国两区”、废省及将“公民权”下修至十八岁。对于“时代力量”的“修宪”提案，蓝绿两营似乎都不买账。

民进党“立法院”党团干事长吴秉叡就直言，“时代力量”“立委”当然有权力提“修宪”，但联署会过吗？吴秉叡指出，废除“一国两区”及废省的事还有没经过党团大会讨论，他无法代表党团发言。但就他个人来说，现在提废“一国两区”及废省，在社会上并没有共识，大家在那边吵也不会得到效果。

国民党“立委”王育敏则指出，国民党立场很清楚，遵守“中华民国宪法”，并呼吁蔡“总统”和民进党对“时代力量”的诉求作出回应。

新华社此前曾公开点名批评“时代力量”，称其企图在“两岸协议监督条例草案”中把两岸关系定位为“国与国”关系，严重损害了两岸协商谈判的基础，甚至冲击此前签订的协议。这样的后果不是“时代力量”甚至民进党当局可以承受的，相信台湾老百姓也不会答应。而且，大陆反对“台独”分裂的立场是坚定不移的。“台独”后果很严重，行前请三思。

在“台独”问题上，外交部已经多次明确表示，中国政府反对任何形式的“台独”分裂行径。坚持一个中国原则也是国际社会的广泛共识。中国人民对此保持着高度警惕，绝不给“台独”分子任何可乘之机。

责任编辑：张岩