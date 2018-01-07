侠客岛：地缘政治 台湾绕不开的命定

原标题：[解局]地缘政治，台湾绕不开的命定（一）

[侠客岛按]

说起台湾，地缘政治永远是一个绕不过去的话题。第一岛链、C型包围圈、菱形钻石联盟，这些概念也都证明了这一点。

自蔡英文上台以来，更是在地缘政治上大做文章。亲美亲日企图寻找靠山；从“南向政策”到“新南向”，向印度和南亚寻求合作；甘当棋子遏制中国等等……归根结底还是企图“去中国化”，早日使台湾“独立”。而这也导致了两岸关系愈加紧张。

今天，岛叔东鲁虬髯客从地缘政治的视角出发，带着我们梳理回顾1949年国民党败退台湾后的历史，或许能从中窥见台湾“去中国化”的心路历程。

全文《地缘政治，台湾绕不开的命定》共分上中下三篇，今日分享第一篇。

金门大担岛上的“国军”接到电话：

“你们‘反攻大陆’的标语掉色了，麻烦刷一下。”

“国军”疑惑：“你谁啊？”

“我们是厦门市旅游局的。”

“你们也管得太多了吧？！”

“拜托，这边游客要看。”

“哦，好，马上去刷。”……

金门大担岛上已掉漆的标语

一、从金门说起

这是去年元旦时的旧事。台湾“联合新闻网”报道称，大担岛上最著名的心战墙已成为对岸游客必看的景点，因为“三民主义统一中国”标语落漆，厦门特地致电金门。

金门，曾经是两岸“反攻大陆”与“解放台湾”博弈的最前沿，从古宁头战役到八·二三炮战，那是一段“门对门”、“炮打炮”的血火历史。

如今，当地最出名的是高粱酒和菜刀。有大陆人笑称，我们用火炮免费给金门运送过去无数的好钢材，然后他们打造成菜刀再卖回来。

金门地位特殊，在地理位置上靠中国大陆太近，易攻难守。应该说解放军铁心要收复的话，早已不是难事，岛内也一度弥漫着一股弃守金门的思潮。但两岸最终形成了一种两门对峙攻守平衡的的默契。

为何？毛泽东说得非常形象，金门和马祖如同两只手，紧紧抓住了孤悬海外的台澎。孤悬海外的潜台词是，可能成为地缘上断了线的风筝。这怎么行？拉住你的手，兄弟你别走。

事实印证了他的判断多么英明。若干年后，民进党政治主张里，要求的是从金马撤军。因为在“台独”话语体系里，金马是可以与台湾澎湖作区分的独立存在。在“独”派心底，对于“中华民国”这样的“外来政权”，金马才是其实际应有的领土。何况政治上，这个远离台湾本岛的弹丸之地，是中国国民党历次选举中的铁票仓。民进党恨得牙痒痒，却办法不多。

另一方面，如今从小三通到供水，福建在地缘上对金门拥有绝对吸引力。金门和厦门早从“炮打炮”变成了“手牵手”。沧海桑田后，铸剑为犁的时代，甚至有岛内开明人士提议组一个金门厦门的“两门特区”。

视野再回到60年前。据说1958年八·二三炮战前夕，蒋介石受到美国压力，要求放弃金马，专守台澎。毛泽东决定炮打金门，一个重要目的就是为了紧紧手里的绳子。这又打又拉、以打为拉的操作手腕，是一种高明的政治艺术，回味起来，如同金门高粱酒那样，愈陈愈香。

岛叔带着大家回顾这段历史，是因为有强烈的现实意义。金门在两岸间的位置，恰如台湾在东亚—西太版图上的位置。

对如今执政的民进党而言，公开弃守金马显然不可能，只能这个问题上玩模糊化。但心里的小九九还是不经意间露了出来。

蔡英文在前年“双十讲话”的结尾，特别引用巴拉圭总统卡提斯对她说的话：“你的国家比你想象的更大”。

这话不妨反过来听，其实是她窄化了“国家想象”。她一定把治下的“国家”仅仅等同成了台湾岛。

二、“边缘地带”上的台湾

在上世纪40年代解放战争时期，预感局面不妙的蒋介石，派自己的心腹陈诚等人经略台湾，以作为仓皇辞庙后的一条退路。应该说，从这一点看，他的眼光是独到的。

地处大陆东南隅的台湾是个地缘战略要冲。这在冷战的漫长年代里，体现的尤为明显。问题是，为啥会是台湾？

同样在上世纪40年代，美国地缘政治学家尼古拉斯•斯皮克曼基于英国地缘政治学鼻祖哈尔福德•麦金德的“心脏地带”概念，提出了相应的“边缘地带”学说。

他认为，两次世界大战都是发生在“边缘地带”，而且“边缘地带”在经济上、人口上都超越“心脏地带”。控制了“边缘地带”就等于控制了欧亚大陆，控制了欧亚大陆就等于控制了世界的命运。

东亚—西太板块，就是典型的“边缘地带”。想想看，为何时至今日，从朝鲜半岛、南千岛群岛、钓鱼岛、台湾海峡到南海，热点一直此起彼伏？

后冷战时代，随着中国的发展壮大，“中国威胁论”及各种变种甚嚣尘上。作为应对和破解之道，什么第一岛链、C型包围圈、菱形钻石联盟的概念层出不穷。

顺手拿过来一幅世界地图一看便知，所有这些概念都绕不开台湾。台湾处于“边缘地带”角力的跷跷板中间，一边是“心脏地带”和“世界岛”，一边是广阔的太平洋；一边是中国大陆，一边是美国日本，稳稳处在地缘政治博弈的棋局里。

从历史上看，正是朝鲜战争的爆发，美国第七舰队进入台湾海峡，让大陆错过了第一个统一的窗口期。时至今日，细心观察的人士不难发现，朝鲜问题有时还会与台海问题存在“草蛇灰线”样的迷之交织。

八·二三炮击金门，毛泽东确定的策略就是“直接对蒋、间接对美”。高超的政治智慧背后，不乏地缘角力上的现实考量，与英美专家的论述若合符节。

岛内绿营也深知经略台湾位置的重要性。前“行政院长”游锡堃就强调，不管是东海、台海或南海，台湾刚好处在三海的衔接位置，亚太要和平，三海一定要和平，都离不开台湾。

岛内不少人认为，这是台湾向“独”的天然优势。可惜他们只知其一不知其二。

三、棋子论

岛内尤其是绿营有不少人琢磨过如何有效换取美日支持，作为抗衡中国大陆乃至遂行分离主义的资本。

对美军购、商签FTA、福岛核灾食品进口、试图搭上TPP，类似的“投名状”一桩接一桩。

这些看似是经济、军事、“外交”上的具体谈判和交流，背后的要害却是个地缘偏向问题。毕竟在跷跷板的角力中，多一个砝码偏向谁，哪边的力量和胜算就会增添几分。

当然，岛内政客们说得都冠冕堂皇，什么确保作为“民主阵营的桥头堡”，“维护东亚和西太平洋和平稳定”云云。

蔡英文胜选后成为台湾地区领导人，并且接续上演“川菜”通话和过境美国的剧情。两种围绕台湾的声音多起来。一个是大陆武统可能性的讨论，另一个就是“筹码说”。

面对物议汹汹，蔡英文回应称她听到了，但台湾有能力面对。她否认台湾沦为筹码，称“以整体国力来讲，我们也不算是一个小国家”。

除了夜郎自大四字，岛叔实在难下评语。

因为民进党当局和蔡英文拉拢美日抗衡中国大陆的策略被看得一清二楚，美国毫不遮掩把台湾当棋子，动作愈来愈大。问题是，台湾做有价值的棋子，就能摆脱被摆布的命运？

总的来看，美国对台包括贸易、汇率、军售等都是咄咄逼人，吃定台湾。美国的如意算盘是，利用台湾这个筹码，在政治上可勒索中国大陆，在军事上可维系第一岛链安全部署，在经济上又可从台湾赚钱。

现实是，在国际事务上，美国同样需要安理会五常之一的中国的支持，中国大陆既非没有筹码跟美国讨价还价，也绝不会让美国予取予求。

对台湾来说，不妨想想，当在国际组织间处处碰壁的时候，美日为何也爱莫能助？如此就可以理解，用地缘优势来变现做筹码，大多只是幻想。

而做了过河卒子，只能拼命上前。按照“独立”逻辑，为了在西边“抗中”，只好东边连美友日，量台岛之利益，结美日之欢心。但“台日命运共同体”的温情喊话，也抵不过地缘博弈“大鱼吃小鱼”的冰冷现实。如若不信，一个福岛食品输台压力，一个冲之鸟礁打渔无门，就活生生地展现出来。

这种左支右绌、顾此失彼的地缘战略困局，可谓冰冻三尺非一日之寒。其实之前，岛内还是有“明白人”，试图从多方面打通地缘上的“任督二脉”，可惜都无功而返。

文/东鲁虬髯客

责任编辑：刘光博