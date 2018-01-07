原标题：民进党打压统派 台名嘴：我们绝不投降且终将胜利

台湾地区领导人蔡英文（台媒资料图）

海外网1月7日电 民进党当局上台1年多以来，其对台湾统派力量的打压可谓是人尽皆知。对此，台湾名嘴黄智贤发文称，民进党和“台独”打压统派是在逼台湾民众投降。“台湾民众不可以投降，我们终将胜利，赢回中华民族的荣光！”

据台湾《中时电子报》报道，黄智贤指出，现在民进党和“台独”追杀台湾民众，挑衅两岸关系，打压统派，都是在逼台湾民众投降。蔡当局强力通过“党产条例”及“促转条例”等，以为这样就可以威吓社会的灵魂。但是，在长期打压统派的情况下，台湾仍然有62%的民意支持和平统一，这就是“台独”真正的恐惧。

黄智贤还称，民进党当局现在所有的政策，都是要快速抹灭中国的印记，不让台湾民众想起来“原来我是中国人”，让台湾民众不敢想未来国家统一的璀璨前景。黄智贤指出，快步走向强盛文明的大陆，是台湾民众真正得以参与分享的大未来。大陆愈是进步，台湾愈可以有好的发展，成为真正的美丽之岛，台湾民众已开始看到这个未来。面对民进党当局的打压，台湾民众不可以投降！“因为，我们终将胜利，赢回中华民族的荣光！”

民进党打压统派 倒行逆施终付出代价

据早前报道，民进党当局上台以来打压统派，以大陆为敌的行径比比皆是。2017年上半年，台当局推出“台湾保防工作法”草案，称有5000“共谍”潜伏台湾，要将台军、当局机关到民间社团都列为“保防工作对象”，保防员可要求调阅资料、要求当事人说明，甚至可以扣留物品。2017年12月中旬，台湾立法机构“司法法制委员会”初审通过一条草案，将“刑法外患罪章”中的“外国”扩大为“外国或敌人”，而中国大陆就被定义为“敌人”。依据该草案，“共谍”可以被从重判决，对于加入解放军的台籍人士可判处无期徒刑甚至死刑。

对此，人民日报海外版2017年12月20日刊发评论文章指出，国民党执政的8年，两岸关系走上和平发展轨道，两岸双方交流热络，携手互利。而民进党当局上台后，两岸官方交流中断不说，大陆又被台湾明列为“敌人”，“保密防谍”竟又成了台当局要务，“匪谍就在你身边”的低语似乎又在台湾人耳边响起，令人不禁感叹，今夕何夕？民进党对外铁了心以大陆为敌，对内用“转促条例”灭国民党，用“台湾安全法”对付统派，不思经济建设，只顾政治斗争，令让台湾陷入“绿色恐怖”的泥沼。民进党可能认为，只要将蓝营一网打尽，从此就可以横行岛内。但不要忘了，人在做，天在看，倒行逆施者终将付出代价。

责任编辑：霍宇昂