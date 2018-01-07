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林心如回应新剧涉“台独” :绝不支持“台独”

林心如回应新剧涉“台独” :绝不支持“台独”
2018年01月07日 22:38 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：新剧涉“台独”遭下架 林心如：绝不支持“台独”

针对林心如新剧《我的男孩》被指为“台独”作品，其工作室于晚上发出严正声明反击。（中时电子报）针对林心如新剧《我的男孩》被指为“台独”作品，其工作室于晚上发出严正声明反击。（中时电子报）
工作室发声明工作室发声明
《我的男孩》《我的男孩》

　　海外网1月7日电 林心如新剧《我的男孩》播出9天就惨遭下架，原因被曝是该剧涉“台独”遭举报。

　　据东网报道，台湾艺人林心如新剧《我的男孩》遭人举报，指责其为“台独”作品，播出两集后已全部下架。

　　林心如的工作室周日（7日）晚21时透过官方微博发布声明。

　　声明中称，首先感谢广大网友的监督，对于《我的男孩》被举报下架一事正在努力调查中，关于资助一事系台湾八大电视台行为，请勿直接嫁接到艺人身上。至于台湾电视剧接受资助一事“由来已久”，亦未被界定为“台独”行为，呼吁相关人士保持冷静，珍惜两岸友好和平发展。

　　声明指出，网传“林心如为台独人士”的说法是恶意造谣及严重诽谤，林心如及其工作室一向支持两岸和平发展，并强调“以前不曾以后也不会支持任何涉及‘台独’的言论及行为”。

　　针对大批网民转载上述消息，工作室已委托律师依法处理。

责任编辑：刘光博

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