学者：台湾空气污染日趋严重 “非核家园”遭打脸

原标题：台空污问题日趋严重 “非核家园”遭现实打脸

元旦期间，台湾遭遇新一轮强劲空气污染，民众、环团及部分“立委”纷纷怒批空污恶化，要求当局改善，蔡当局却敷衍以对，无意真正解决空污问题。民进党一意孤行坚持“非核家园”，只会让台湾进一步向下沉沦。

空污爆发惹众怒蔡当局敷衍应对

台湾12月31日跨年夜遭遇空污大爆发，为近3年来最强空污，西半部空气质量达到红色等级，造成不少民众戴着口罩看焰火跨年。以澎湖为例，马公在午夜0时至1时，PM2.5从23微克飙高到447微克，PM10从66微克狂升到663微克。1月1日，北部空气质量转好，但高屏仍是一片红，十五检测站中一度有十四站都达“红害”且至少持续三天以上，PM2.5甚至好几小时都破百，比过去的“紫爆”还严重。1月4日，彰化县知名地标八卦山大佛，更是“如坠五里雾中”，“环保署”空品实时监测指针显示，彰化地区测站测得上午PM2.5高达118微克、每小时浓度92，达到对所有族群不健康的“红害”程度；台中地区包括丰原、大里、沙鹿等地，空气质量指针也都呈现红色。

一是民众对空污怨声载道。其一，上千民众到台中火力发电厂游行抗议。12月28日，彰化县和美镇公所首度号召2000多镇民到中火抗议，要求“不要用和美人的肺发电”，中火应具体改善污染。其二，不同党派“立委”联合召开记者会促当局解决空污问题。台湾健康空气行动联盟1月3日与民进党“立委”刘建国、国民党“立委”陈宜民、“时代力量”“立委”徐永明共同举行记者会，他们都认为空污问题已刻不容缓，期待“空污法”能列入本期“临时会”优先讨论。其三，环团批评蔡当局避重就轻不作为。台湾健康空气行动联盟理事长叶光芃指出，这次就算成立“中央级”指挥中心，实际上雷声大雨点小，对于高屏空污重灾区无济于事。台湾健康空气行动联盟成员许心欣说，此次霾害严重，但依照“环保署”所订的“空气质量恶化紧急防制办法”，却仅达到最轻微的预警二级，应深刻检讨紧急防制办法分级，从法规面强制才有用。

二是蔡当局无意真正解决空污问题。其一，为了应付“1217”的“反空污大游行”，“行政院”端出“放水版”“空污法修正案”、接着“院会”通过“空污防制行动方案”，几乎是照“环保署”草案原样端出，被指根本无法有效改善空污问题。1月5日召开“立法院临时会”，但呼声很高的“空污法”依然被民进党排除在外。其二，蔡当局仍将空污责任推给大陆，称此次跨年期间空污为最强的“境外霾害”，“环保署”还用2010年的数据来说明台湾空污三分之一来自大陆。其三，“环保署长”李应元端出的因应对策是呼吁工厂跨年夜停工、放员工假，游乐区管控施放烟火数目，以及民众不要烤肉赶快回家，李还因记者会时一席“向老天祈求吹东风把污染物吹散”的发言，被网民嘲讽为“孔应元”。其四，“行政院”发言人徐国勇12月28日明确表示，核四绝对不会启动，2025年“非核家园”要正式上路。

“非核家园”让台湾继续向下沉沦

一是蔡当局不切实际的能源政策是“祸首”。根据“环保署”去年PM2.5自动监测数据发现，全台76个测站有24个年均值比前年恶化，且集中在高屏地区，若以“苗栗以北”和“云林以南”的PM2.5年均值比较，前年差距为2.3μg/m3，去年差距加大为4.4μg/m3。若以南北单一测站相比，北部超标日最少的基隆站与全台最糟的高雄左营站比较，左营站紫爆时数661小时是基隆站2小时的331倍。南北差异如此巨大，明显是因为台中火力发电厂占全台发电量20%，每天火力全开燃烧生煤，造成中南部空污增加。蔡当局为实施“非核”政策，而“绿能”又供应不足，只能不断提高火力发电厂的运转率以支持台湾的电力需求。台中市长林佳龙去年忙不迭提前换照9张给中火，就是因为蔡当局知道在拒不启用核电的状况下，离不开火力发电厂的支撑。从“用爱发电”到“少烤肉救霾害”，无不凸显出蔡当局为选举利益考量所提能源政策的荒谬与不切实际，在不改变现有能源政策前提下，台湾未来的空污恐怕只会愈演愈烈。

二是坚持“非核家园”只会将台湾带入死胡同。核四厂封存2017年底届满三年到期，马英九日前提出“以核、减碳、养绿”方法，主张核一、二、三厂要全部延役，核四厂要尽快启动。但“行政院”发言人徐国勇明确表示，核四绝对不会启动，2025年“非核家园”要正式上路，显示出蔡当局在此问题上的冥顽不灵。蔡英文上台后，坚持“非核家园”导致台湾电力极为吃紧，供应频亮红灯，如走在钢索之上，才会出现去年的“815”全台大停电。为补足核能退场所带来的电力缺口，蔡当局只剩下绿电与火力发电二个选项来补足，绿电受限于装置容量要发展还有漫漫长路且价格昂贵，火电则会带来大量空污。在蔡的能源盘算中，有80%是靠火力发电，但在绿电达到20%根本是“遥不可及的遐想”下，2025年台湾至少90%的电力都必须仰赖火力，造成结果就是排碳大增、空污大增、用电成本大增。届时一个空污严重、电价高企、电力短绌、供应不稳的台湾，还有任何发展前途可言吗？蔡当局不顾台湾民众健康、不顾台湾经济社会发展的“非核家园”政策，只会将台湾带入死胡同，让台湾进一步向下沉沦。（任冬梅，作者系中国社科院台湾研究所助理研究员，北京师范大学博士）

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌