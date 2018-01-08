林郑月娥与马云对谈 称欢迎阿里再来港上市

原标题：林郑月娥与马云再“对谈” 称欢迎阿里再来港上市

1月8日，阿里巴巴集团董事局主席马云（右）与香港特区行政长官林郑月娥（中） 对谈。浙商总会在香港成立分会，并於当日举行成立仪式。中新社记者 谭达明 摄

中新社香港1月8日电（记者 陈逸舟）继去年11月的一次对谈后，8日，香港特区行政长官林郑月娥与阿里巴巴创办人马云再次“对谈”。席间林郑月娥提出，香港在金融制度上有所创新，欢迎阿里巴巴再来港上市。

当日，浙商总会香港浙商联合会成立典礼在港举行。现场，身为浙商总会会长的马云对特首的邀约表示，对香港非常有信心，希望可以进一步投资香港。特首提出上市的邀请，是强大的承诺，阿里巴巴会考虑这个信息，希望可以参与打造香港的金融市场，也会带来更多项目，为香港创造税收和就业，以及技术的突破。

林郑月娥表示，自己祖籍浙江，有同乡的情谊。香港与浙江省的关系密切，香港是浙江省主要的外资来源地，另一方面，不少浙江省企业都选择来港开业。因此，香港一直是浙江省“走出去”的理想平台，也是浙江省招商引资的理想平台。浙江省亦刚于去年成立自贸试验区，相信香港可以善用“一国”及“两制”的优势，积极发挥双向开放平台的作用，为浙江省自贸试验区引入资金、技术和人才。

马云则回应指，阿里巴巴的注册总部在香港，自己是半个在港的浙商，现在除了杭州和北京，在香港的时间最多。香港曾经是董浩云、邵逸夫、李达三等老一辈浙商“走出去”的第一站，最大的特色是包容性。浙江是资源的小省，浙商从香港学到了全球化，学会了和世界打交道。现在香港面临很多难题，但是随着技术革命的到来，所有的问题都会变成机遇，浙江和香港要联合起来，双剑合璧，不仅创造财富，还要诞生新的企业家精神，不畏困难，不断创新。

浙商总会于当日宣布成立香港浙商联合会，并委任童小幪为浙商总会香港浙商联合会会长。

浙商总会荣誉会长董建华表示：“浙商总会是国内外规模和影响力首屈一指的商会组织，这次在香港成立分会，代表浙商对香港的重视，也反映香港作为特区的特殊地位。香港必须把握机会，配合国家发展路向，才会有光明的前途。”（完）

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