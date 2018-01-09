国民党无钱可用 台中党部灯都不敢开被讽“黑店”

原标题：国民党无钱可用 台中党部连灯都不敢开被讽“黑店”

国民党台中市党部一片漆黑。（图片来源：香港中评社）

海外网1月9日电 蔡当局上台后，大力清算国民党党产，国民党党工甚至一度面临“断炊”危机。面对无钱可用的处境，国民党台中市党部为了开源节流，连办公大楼都不敢多开灯，被基层国民党员讽是“黑店”。

据香港中评社报道，国民党台中市党部主委陈明振表示，面对台“党产会”的步步紧逼，国民党只能自谋其利。外界总是认为国民党还是很有钱，只能说这是被洗脑洗得太厉害。

国民党基层党工表示，看到民进党开心吃麦当劳、吃摩斯汉堡，还宣布民进党党工加薪3%的消息，让他们无限感慨。台中市党部已经宣布没有年节贺礼，国民党基层女员工也称，台中市党部已经尽量开源节流，连台中市党部大楼的公共区域的电灯都不敢多开，让很多党工来办事，都责怪台中市党部黑漆漆一片，就像是“黑店”一样。

昔日有钱的国民党，如今却无钱可用，这与蔡当局早前通过的“不当党产处理条例”紧密相关。据海外网早前报道，在蔡英文亲自下令下，“不当党产条例”于2016年7月25日通过，次月12日正式生效，仅仅20天之后，“不当党产处理委员会”就于2016年8月31日挂牌运作。有台媒报道称，由于“党产会”匆促上路，来不及借调公务员成为编制人员，为此，只能大量找聘用人员“代打”。蔡当局迫不及待清算国民党党产的心态由此可见一斑。

在“党产会”清算国民党党产的过程中，有一个人不能不提，那就是有“国民党杀手”之称的前“党产会主委”顾立雄。获蔡英文钦点担任“党产会主委”后，顾立雄曾表示，“党产会就是来算账的”，要将国民党“打掉重练”。顾立雄清算国民党党产、打击蓝营不遗余力，甚至有违反台湾地区宪制性规定之虞，也在所不顾，外界指其为“国民党杀手”。

在民进党的追杀下，国民党党工一度面临“断炊”危机，每月国民党党工薪水的按时发放成为国民党的一大难题。前国民党主席洪秀柱为了发薪，曾想过要把自己的房子卖掉，现任国民党主席吴敦义则被曝每个月都需要借钱才能给党工发薪。

责任编辑：张迪