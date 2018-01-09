台军妄图用狼群战术反制大陆 台媒：一厢情愿

原标题：台军妄图用“狼群战术”反制大陆 连台媒都看不下去了

台媒称，为“反制”解放军海军，发展不对称作战，台军方祭出“狼群战术”，拟筹建60艘45吨隐形微型导弹突击艇，由台湾中山科学研究院委制，台湾海军编列预算委托民间厂商建造，预计4年成军。

▲资料图片：解放军海军南海舰队进行实弹演习。

据台湾《中国时报》1月8日报道，根据台湾中山科学研究院的邀商说明会内容指出，微型导弹突击艇的排水量满载约45吨、全长约21.4米、全宽约5.4米、吃水2.4米、船速满载时最高航速35节以上。

耐波性要在五级风以下可正常执行任务，蒲氏七级风以下结构与稳度无航行安全顾虑。在船体结构上，可采玻璃强化塑料或铝合金两种，船体外形具雷达匿踪造型设计。

据了解，台湾中山科学研究院已于5日邀集船厂举办说明会，说明微型导弹突击艇不需战斗系统，也没有雷达。采用游艇外观造型，可与渔船混在一起，一旦突发状况可采不对称作战，“载着导弹打了就跑”，期达到奇袭效果。

▲台军自造的“光华6号”导弹快艇（台湾中时电子报）

据了解，猎雷舰案受挫后，蔡英文为坚定“台舰自造”政策，积极推动微型导弹突击艇案。而且突击艇的建造技术不难，建造时间又短，是蔡英文任内规划的第一项“台舰自造”项目。

另据台湾《中国时报》1月8日报道，两岸战场环境已变，台军方再做微型导弹突击艇的作战效益不大。

只能说在台湾海军猎雷舰案解约后，“台舰自造”政策受到重挫，台军方一下多出不少预算额度，于是先抢着造简单的小艇，一来可作为“台舰自造”的政绩，二来也可把预算分配给民间造船业，创造所谓五加二产业的价值。

▲台海军永靖级猎雷舰（台湾今日新闻网）

台湾海军37年前就开始用小型导弹快艇，每艇配10名官兵。出海只能站着，也不能吃饭，不能跑太远；加上快艇的耐波性不强，台湾海峡风浪又强，5级风浪就不能出海，即便3、4级风浪，小艇也摇晃得很厉害；作战半径又有限，所以艇上官兵执勤很辛苦。汰除后便未再造50吨以下的小艇。

不过这种小艇配导弹，打了就跑的概念，台湾海军始终不曾割舍，于是汰除作战效能有限的海鸥快艇后，还造了光华六号以及沱江舰，还有光华三号锦江级舰等，都是几百吨的船，装上各型雄风导弹。

▲沱江舰（台湾《自由时报》）

台军方这回重启炉灶，回头再做45吨的导弹突击艇，没有战斗系统，只是当做导弹载台来用。

问题是，这种小艇根本看不见，必须靠岸上的观通系统指挥。以解放军当前的军力发展，战时一定也摧毁雷达，突击艇就成了瞎子，得靠自己去找目标攻击，但它作战时间又短，到时可能仍是躲在小渔港内不敢出来。

再者，突击艇要配置导弹，这些备弹是要事先就放在渔港内，还是集中摆在左营军港？若事先部署预置于渔港内，放哪里？又是谁负责看管保养？换言之，利用小艇打狼群战术，也要有一套完整的规划，不是造完小艇就能玩不对称作战了。

▲蔡英文（美联社）

报道称，台军方这次造突击艇的决策略显草率，除了呼应“台舰自造”政策，讨好蔡英文的五加二产业，让民间业者能拿到订单外，看不出有何军事上效益。台军方祭出狼群战术，选用的却是突击艇，实在过于一厢情愿。

责任编辑：桂强