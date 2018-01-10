美众议院通过法案支持台参加世卫大会 台忙抱大腿

原标题：美众议院通过支持台参加世卫大会法案 台忙抱大腿

图为世卫大会会场。（台媒资料图）

海外网1月10日电 包括美国在内的国际社会普遍承认一个中国原则，承认一个中国原则也是台湾参与世界卫生大会的前提，而蔡当局上台以来，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，台湾无法参与世卫大会的责任显然在台当局。美国众议院却无视这一点，于今日（10日）通过支持台湾参与世界卫生大会（WHA）的法案，声称要对台湾传达坚定的支持讯息，对此，台北驻美经济文化代表处连忙抱大腿，对美国国会的“充分善意”与“高度支持”予以感谢。

美国众议院通过支持台湾参加世卫大会法案 台当局忙感谢

据台湾《中央社》报道，10日，美国众议院口头表决通过支持台湾参与世界卫生大会（WHA）的法案。法案鼓吹，美国国务卿应支持并协助台湾参与世界卫生大会，若是台湾未能获邀出席，国务卿须提交报告说明。也是在10日这一天，美国众议院还通过了所谓“台湾旅行法”，鼓吹“美台”之间实现所有层级官员的“互访”。对于美国众议院一天通过两项所谓“友台”法案，美国众议院外交委员会主席罗艾斯（Ed Royce）叫嚣，这对台湾传达了坚定的支持讯息。台北驻美经济文化代表处则妄言，感谢美国国会的“充分善意”与“高度支持”。

绝大多数国家支持中国 台当局搞挟洋自重是没有出路的

美国众议院这边刚通过所谓“友台”法案，台当局就连忙表示感谢，不过，挟洋自重是没有出路的。对于美国表示支持台湾方面继续以观察员身份参与世界卫生大会，外交部发言人耿爽曾接连2天作出回应。2017年5月8日，耿爽指出，只有个别的国家在这一问题上说三道四，我们对此坚决反对。事实上，绝大多数国家都支持按照一个中国原则来处理有关问题。5月9日，耿爽表示，在台湾地区参加世卫大会问题上，世界卫生组织秘书处严格遵守联合国大会第2758号决议和世界卫生大会25.1号决议，恪守一个中国原则，世界上绝大多数国家对中国在此问题上的立场表示理解和支持。事实证明，只有认同一个中国原则，才能通过两岸协商台湾地区参会事宜，搞挟洋自重没有出路。

台当局拒不承认一个中国原则 无法参加世卫大会的责任在台当局

蔡当局2016年5月上台以来，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，而一个中国原则是台湾参加世卫大会的前提，台湾无法参加世卫大会的责任显然在台当局。对于台湾参加世界卫生大会（WHA）一事，国台办发言人安峰山曾强调要在一个中国原则下通过两岸协商来做出安排。2017年5月8日，安峰山指出，民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，为台湾地区参加世卫大会设置了障碍。台湾当局地区今年（2017年）不能参会的责任完全在民进党当局。

安峰山表示，自2009年以来，台湾地区连续8年以“中华台北”名义、观察员身份参加了世界卫生大会。这是在两岸关系和平发展的大背景下，在两岸双方均坚持体现一个中国原则的“九二共识”政治基础上，通过两岸协商做出的特殊安排。然而，由于民进党当局迄今拒不承认“九二共识”和两岸同属一个中国的核心意涵，破坏了两岸关系的共同政治基础，导致两岸联系沟通机制停摆。台湾地区参会的前提和基础不复存在，延续8年的有关安排难以为继。

安峰山还强调，关于台湾地区参与国际组织活动问题，我们的立场是明确的、一贯的，即必须在一个中国原则下，通过两岸协商，作出安排。民进党当局应该认清现实，早日回到“九二共识”的共同政治基础上来。只有这样，两岸制度化交往才能得以延续，两岸也才有可能就台湾地区参与国际组织活动问题进行协商。

在符合一个中国原则的前提下 对台湾参与全球卫生事务进行了妥善安排

据海外网早前报道，2017年5月22日，第70届世界卫生大会在瑞士日内瓦举行，大会开始前，中国代表团于21日在瑞士日内瓦召开记者会。中国政府代表团团长、中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌表示，台湾地区参与国际组织活动问题，必须遵照一个中国原则处理。

对于台湾无法参加世卫大会进而“影响台湾民众健康福祉”的言论，李斌指出，在符合一个中国原则的前提下，我们对台湾地区参与全球卫生事务做出了妥善安排。台湾地区医疗和公共卫生专家可参加世卫组织相关技术活动，必要时世卫组织可派工作人员和技术专家赴台考察卫生或疾病流行情况，或向台提供医疗和公共卫生技术援助。同时，台湾地区能够获取世卫组织发布的全球突发公共卫生事件信息。根本不存在所谓“影响台湾民众健康福祉”、“防疫缺口”的问题。

李斌强调，台湾同胞是我们的手足兄弟，我们在解决台湾同胞关心的卫生健康问题上是诚心诚意的，采取的积极举措是切实可行的。如果台湾民进党当局真正念及台湾同胞的健康福祉，就应当回到一个中国原则、“九二共识”的基础上来，这才是造福于民的人间正道。

责任编辑：张迪