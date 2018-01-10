台民进党推“劳基法”修正案通过 劳团撒冥纸抗议

原标题：民进党强推“劳基法”修正案通过 劳团怒撒冥纸抗议

台湾劳团在抗议现场撒冥纸。（图片来源：台媒）

海外网1月10日电 不顾许多台湾民众的强烈反对，今日（10日）上午，民进党团强力推动台湾“劳基法”修正案在台立法机构三读通过，明确规定台湾加班工时上限从现行1个月不得超过46小时提高到1个月54小时等。对此，台湾劳团放话称，在2018年“九合一”选举中，将用选票惩罚民进党，他们还在抗议现场撒出了大批冥纸，送给民进党。

据台湾亲绿媒体报道，台湾劳团表示，民进党爱钱，财团有钱，他们也有钱，要将这些冥纸送给民进党！10日上午9时许，台湾劳团绕行台立法机构周边道路，经过台行政机构前，劳团高喊“过劳凶手、抗争到底”，并将手中的冥纸撒向台行政机构，但是，在撒冥纸过程中，劳团成员与台湾警方爆发一波推挤冲突，后来劳团继续走往台立法机构喊口号抗议，并大撒冥纸。

由于人数上处于劣势，国民党“立委”为无法挡下“劳基法”三读向广大台湾劳工鞠躬致歉，还怒骂民进党是“过劳刽子手”。“蓝委”蒋万安表示，劳工是亲友，不允许任何一个过劳伤亡的案例发生，未来如果有人过劳伤亡，“民进党我们唯你是问”。

对于民进党团强力推动“劳基法”修正案三读通过，许多台湾网友纷纷留言批评，“我们的前方就是过劳死的坟墓，绝对给他们好看”、“年底只好用选票教训烂到根的民进党了”。

还有网友留言称，“可以跟金主交代了”、“辛苦了，等下政治献金就汇给你们”、“以后坐客运要小心了啊，因为司机可能睡不到6小时”、“千万别累死劳工！皮无依附毛将焉在”。

早前，台湾劳团曾以卧轨的方式表达抗议。据海外网早前报道，台湾劳工团体桃园产业工会8日晚间6时发起“北车卧轨抗议”，卧轨劳工遭警方拉起，双方爆发推挤冲突。桃园产业工会表示，民进党当局上台以前，蔡英文承诺全台湾劳工，要降低全年总工时，提出多项劳动政策的改革，靠着种种美好幻影再度执政，结果竟是一场又一场噩梦。

据早前报道，2016年台当局声称要落实周休二日，通过“一例一休”，硬是砍掉七天法定假日。2017年台湾行政机构负责人赖清德更是提出史上最恶劣的“‘劳基法’修正草案”并于今日（10日）在台湾立法机构三读通过，台湾加班工时上限得到进一步提高。

责任编辑：霍宇昂