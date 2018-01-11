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香港东铁线暂停运 请旅客避免从罗湖和福田出入境

香港东铁线暂停运 请旅客避免从罗湖和福田出入境
2018年01月11日 12:49 澎湃新闻
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　　原标题：深圳：香港东铁线因故暂停服务，避免从罗湖、福田口岸出入境

　　据深圳市人民政府口岸办公室官方微博消息，1月11日香港东铁线因信号故障，全线暂停服务，目前工程人员正在处理，恢复运行时间待通知，请旅客避免从罗湖口岸、福田口岸出入境。

　　香港东铁线。视觉中国 资料图

　　来源：深圳新闻网

责任编辑：张义凌

东铁出入境罗湖
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