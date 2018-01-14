大陆一首歌“攻陷台湾” 网友：一听就停不下来

原标题：何惧嘴炮！大陆一首歌“攻陷台湾”！
《我们不一样》。
环环（ID：huanqiu-com）今天报道了台湾专家对大陆打来的新年第一炮：猝不及防！台海对岸突然打来新年第一炮！但我们不想就这个话题继续下去了，而是要讲一个大陆神曲“攻占台湾”的故事。
大陆歌手大壮的《我们不一样》近来攻占了台湾KTV排行榜冠军。
据台湾“TVBS新闻”13日报道，这首歌曲由于歌词内容贴近生活又口语化，引发许多人共鸣、传唱度超高，乃至超过了张惠妹、林俊杰的新歌名次。
报道称，大陆歌手大壮的《我们不一样》最近攻占了台湾KTV排行榜冠军。大壮原本是大陆主播，有60万粉丝。口语化的歌词、带着浑厚江湖味的嗓音，加上许多其他知名网红的翻唱恶搞，让这首歌的曝光度一夕暴增。大壮的身价更跟着水涨船高，也红到台湾来。
报道称，《刚好遇见你》这首歌最近在台湾也很常听到。该歌的主唱是歌舞剧演员李玉刚。而巧的是这首歌的作词、作曲跟大壮的《我们不一样》都是同一个人高进所打造的，也难怪洗脑程度和口语化风格也如法炮制，这种口语化的歌名让民众更朗朗上口，也更接地气。
报道称，王俊琪的《我多喜欢你你会知道》搭配目前超火热的大陆网剧《致我们单纯的小美好》，同样冲上原声带排行冠军，以往大陆歌曲给台湾人的印象多半是搞笑的洗脑神曲，但随着音乐市场的快速成长，大陆歌曲也渐渐变得有质感，更受台湾歌迷青睐。
有台湾网友在《我们不一样》的youtube视频下留言表示⬇️
虽然是大陆的，但还是满洗脑的。
这首歌很好听，声音中也带着沧桑之美。
内地的歌比起台湾真的有内涵多了！
大陆歌本来很好听好吗，但你们都没在听，都只听台湾的歌。
太好听了，一听马上就停不下来。
真的很激励人心。
中毒太深。
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