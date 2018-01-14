新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

大陆一首歌“攻陷台湾” 网友：一听就停不下来

大陆一首歌“攻陷台湾” 网友：一听就停不下来
2018年01月14日 21:06 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：何惧嘴炮！大陆一首歌“攻陷台湾”！

　　《我们不一样》。

　　环环（ID：huanqiu-com）今天报道了台湾专家对大陆打来的新年第一炮：猝不及防！台海对岸突然打来新年第一炮！但我们不想就这个话题继续下去了，而是要讲一个大陆神曲“攻占台湾”的故事。

　　大陆歌手大壮的《我们不一样》近来攻占了台湾KTV排行榜冠军。

　　据台湾“TVBS新闻”13日报道，这首歌曲由于歌词内容贴近生活又口语化，引发许多人共鸣、传唱度超高，乃至超过了张惠妹、林俊杰的新歌名次。

报道截图报道截图

　　报道称，大陆歌手大壮的《我们不一样》最近攻占了台湾KTV排行榜冠军。大壮原本是大陆主播，有60万粉丝。口语化的歌词、带着浑厚江湖味的嗓音，加上许多其他知名网红的翻唱恶搞，让这首歌的曝光度一夕暴增。大壮的身价更跟着水涨船高，也红到台湾来。

　　报道称，《刚好遇见你》这首歌最近在台湾也很常听到。该歌的主唱是歌舞剧演员李玉刚。而巧的是这首歌的作词、作曲跟大壮的《我们不一样》都是同一个人高进所打造的，也难怪洗脑程度和口语化风格也如法炮制，这种口语化的歌名让民众更朗朗上口，也更接地气。

　　报道称，王俊琪的《我多喜欢你你会知道》搭配目前超火热的大陆网剧《致我们单纯的小美好》，同样冲上原声带排行冠军，以往大陆歌曲给台湾人的印象多半是搞笑的洗脑神曲，但随着音乐市场的快速成长，大陆歌曲也渐渐变得有质感，更受台湾歌迷青睐。

　　有台湾网友在《我们不一样》的youtube视频下留言表示⬇️

　　虽然是大陆的，但还是满洗脑的。

　　这首歌很好听，声音中也带着沧桑之美。

　　内地的歌比起台湾真的有内涵多了！

　　大陆歌本来很好听好吗，但你们都没在听，都只听台湾的歌。

　　太好听了，一听马上就停不下来。

　　真的很激励人心。

　　中毒太深。

 

责任编辑：柳龙龙

神曲大陆台湾
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区