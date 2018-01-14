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台军晒军婚照 网友评：新娘表情像“被逼婚”(图)

台军晒军婚照 网友评：新娘表情像“被逼婚”(图)
2018年01月14日 11:17 澎湃新闻
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台军贴军人婚纱照。 图片来源：台湾《联合报》台军贴军人婚纱照。 图片来源：台湾《联合报》

　　原标题：台军晒军人婚纱照，网友评：新娘表情像“被逼婚”

　　中国台湾网1月14日讯　据台湾《联合报》报道，台湾防务部门媒体透过脸谱网粉丝专页贴出一张军服婚纱照，强调军眷的支持是军人勇往直前的力量。照片中的新娘怡秀默默的陪伴家豪，是家豪最贴心的牵手，“觉得军眷太伟大惹”。

　　其实这张婚纱照走的是文青酷风格，穿军装的新郎抿嘴雄视镜头，一手攫着娇小的新娘。拿着捧饰的新娘则露出一种苍茫幽怨的表情。

　　这张军服婚纱照3小时内获得637个赞，有网友说好看，有人说“军妻很辛苦，类单亲”。不过，很多网友注意到新娘的表情：“新娘脸真臭”、“感觉太太笑不出来”、“被逼婚吗”、“为什么结婚脸这么臭？”、“新娘看起来很哀怨欸……这是要传达什么意念啊？”，还有人说“感觉像绑架”。（中国台湾网 高旭）

　　来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌

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