台学者称两枚导弹炸三峡大坝 网友:脑袋装大便了?

原标题 台学者放言部署导弹炸三峡大坝 网友：分分钟拦截

解放军运8型机早前执行远海长航。（图源：东森新闻云）

海外网1月14日电 台湾淡江大学整合战略科技中心执行长苏紫云13日出席活动并发表公开演讲。期间，他扬言，面对大陆军机绕台等举动，台湾应朝“防务经济”的方向发展，必须有正确的投资，例如优先部署1000枚中程导弹，两枚就可炸毁三峡大坝。

据《自由时报》报道，苏紫云13日说，“一艘巡防舰要价高达300亿元（新台币，下同），满油满弹满人的战备成本更达500亿元，但购买一枚中程导弹的成本仅3000万元，光是300亿就差不多可以买1000枚中程导弹了，而这些数量的导弹可以封锁大陆30多个机场。”

苏紫云进一步表示，“1000枚导弹用货柜车改装的载具载着到处走即可。”活动现场有民众好奇询问，炸掉三峡水坝需要几枚导弹？苏紫云指出，“两枚应该就够了。 ”

苏紫云还说，目前大家都想要F-35战机，但也可以考虑用600枚、单价4000万的“陆剑二”替代，搭配单价5000万、共250座的载具，总共315亿元，差不多是20架F-35战机的价格。苏紫云总结说，对台湾来说，导弹的“防务能力”比战机或巡防舰更好。

苏紫云此言论一出，立刻引发台湾网友一片骂声。有网友表示，“这些炸弹都可以把大半个台湾炸掉吧？试问倡议者，把这些炸弹放你家，你愿意么？”

还有网友直接骂道：“学者脑袋装大便了吗？大陆导弹数量会输给台湾吗？恐怕导弹还没飞过海就被拦截了。”

事实上，蔡英文自上任以来，频提所谓“防务自主”。2017年底，台湾当局防务部门甚至发布了所谓的“2017年国防报告书”，对此，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校在2017年12月28日霸气回应称，台湾是中国的一部分，哪里来的什么“国防报告书”？中方坚决反对美台进行任何形式官方往来和联系。任何挟洋自重、“以武拒统”的图谋都是徒劳的。

至于解放军军机绕台，国台办新闻发言人安峰山早前表示，国防部和国台办的新闻发布会已经多次明确表示过，这是计划内的例行性训练，大家慢慢就习惯了。

空军新闻发言人申进科大校也曾表示，党的十九大胜利召开后，空军着眼提升新时代打赢能力，开展了一系列远海远洋训练，战机航迹不断远伸，体系能力越练越强；空军开展远海远洋训练，符合相关国际法和国际实践，这是空军的使命所在、职责所在、担当所在，合法、合理、合情，还要按照既定计划一如既往，飞得更远更深。

责任编辑：张岩